Жители Лермонтова усомнились в обещаниях властей по вопросу химзавода

16 февраля 2020, 21:17

Противники химзавода по производству нитроцеллюлозы добились окончательной победы в борьбе против его строительства в Лермонтове, заявили местные коммунисты. Пока нет документального подтверждения со стороны властей, радоваться отмене строительства рано, считают жители города.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2019 года около 150 противников строительства нитроцеллюлозного завода вышли на митинг в Лермонтове. Они потребовали отставки главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя. Мэр утратил доверие горожан, когда не вынес вопрос о заводе на общественное обсуждение, поэтому лермонтовцы не верят заявлениям инвестора и властей о переносе строительства и требуют документальных подтверждений, заявили организаторы митинга.

По состоянию на конец ноября 2019 года экологи и активисты собрали уже более трех тысяч подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы. Ставропольский губернатор заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы, а пользователи соцсетей потребовали обратить внимание на развитие региона как курорта. Жители Лермонтова готовы на разные виды акций протеста против строительства завода по производству нитроцеллюлозы, заявили местные активисты.

В согласованном собрании граждан, которое состоялось сегодня в Доме творчества Лермонтова, приняли участие 150 человек. Об этом сообщил горкомом КПРФ, который выступил организатором мероприятия. В начале своего выступления секретарь горкома КПРФ Владимир Рябченко заявил о "полной победе" в борьбе против проекта строительства химического завода по производству нитроцеллюлозы в окрестностях города, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Инвестор [ООО "Химинвест", - прим. "Кавказского узла"] отказался от идеи строительства химзавода не только в городах Лермонтове и Невинномысске, но и вообще в пределах Ставропольского края. Угроза появления опасного химического производства в нашем крае отпала", - сказал Рябченко.

Конфликт в Лермонтове начался 23 октября 2019 года, когда губернатор края издал Распоряжение №588-р «О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта "Завод по производству нитроцеллюлозы"», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" почетный гражданин Лермонтова, ветеран труда и ветеран атомной промышленности Виктор Капустин. Он напомнил, что согласно этому акту ООО "Химинвест" без конкурса получал в аренду три земельных участка в промзоне города под строительство завода по производству нитроцеллюлозы.

"21 ноября мы получили ответ на наш запрос от замминистра краевого министерства энергетики, промышленности и связи Д.В. Макаркина (письмо №02-7431), в котором он сообщает, что ООО "Химинвест" должен получить под свой проект 175798 кв. метров земли. Он заверил нас, что проектная документация на строительство завода пройдет все необходимые экспертизы", - сказал Капустин.

В письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", также указано, что мэрия города на тот момент не получала заявлений от ООО "Химинвест" "о предоставлении градостроительного плана земельного участка и выдачи разрешения на строительства объекта".

9 декабря 2019 года инициативная группа жителей Лермонтова совместно с правозащитником Георгием Легкобитовым и юристом Независимого профсоюза трудящихся Ставрополья Михаилом Горшковым направила в Ставропольский краевой суд административное заявление с требованием отменить Распоряжение №588-р, мотивируя свой протест высокой степенью взрывоопасности подобного производства. Дата судебного заседания по иску активистов пока неизвестна.

23 декабря 2019 года Виктор Капустин получил ответ из краевого министерства энергетики, промышленности и связи (письмо №02-8379), в котором замминистра В.В. Шевченко сообщил, что ООО "Химинвест" "приняло решение о переносе строительства завода на другую площадку, в том числе рассматриваются варианты за пределами Ставропольского края". 27 января замглавы администрации города Лермонтов Д.А. Кубадиев в своем письме (№05-04-09/45) заверил активистов, что никаких работ на участке, выделенном губернатором под строительство химзавода, не производится, рассказал Капустин, предоставив корреспонденту "Кавказского узла" копии писем.

"Все это и дает нам надежду на то, что опасный для города химзавод не будет у нас построен", - отметил он, добавив, что "ответа от президента России на свое обращение лермонтовские активисты не получили".

Более сдержанную позицию занял руководитель правозащитной общественной организации "Право" Георгий Легкобитов.

"Я бы не стал радоваться преждевременно. Мы пока не видели Распоряжение губернатора об отмене его же Распоряжения №588-р от 23 октября 2019 года. О полной победе можно будет говорить, только после появления в свет такого "отменяющего" распоряжения", - сказал Легкобитов в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

Участница собрания, представившаяся Еленой, призналась корреспонденту, что химзавод "был кошмаром" ее снов. "Я с ноября прошлого года видела во сне, как этот завод взрывается. В Китае же, говорят, такой завод взорвался [в порту Тяньцзынь в 2015 году, - прим. "Кавказского узла"]. Такое на меня произвела впечатление эта новость. Конечно, я и вся моя семья, мы против такого завода. Надо переориентировать Лермонтов с промышленного города в курортный. И этой отраслью подымать благосостояние людей", - сказала женщина.

Местная жительница Валентина Попова также высказалась категорически против строительства химзавода. "То, что мы в борьбе [против строительства химзавода, - прим. "Кавказского узла"] победили, большая заслуга нашего гражданского общества", - заявила пенсионерка.

Руководство компании-инвестора "Химинвест" после встречи с жителями Лермонтова приняло решение о переносе строительства завода по производству нитроцеллюлозы из Кавминвод в другой регион России, сообщила 28 ноября 2019 года пресс-служба компании.

Никакой опасности завод по производству нитроцеллюлозы не представляет, убежден безработный Андрей Сухоруков. "В Китае просто грубо нарушали все возможные правила безопасности. У нас требования к безопасности намного серьезнее. У нас такие аварии маловероятны. Ну и чего добились наши активисты? Теперь у нас не будет большого завода, сотни взрослых людей будут, как я, маяться по шабашкам", - высказался мужчина.

Лермонтов постепенно превращается в город пенсионеров из-за отсутствия работы, считают супруги Ольга и Сергей Колесовы из Пятигорска. По их словам, они часто приезжают в Лермонтов проведать бабушку.

"Работы нет. Молодежь уезжает. Нужны заводы, нужны новые рабочие места. Но мы против создания здесь опасного производства, в том числе против завода по производству нитроцеллюлозы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Колесов.

"Такой завод лучше строить где-нибудь в открытой степи, подальше от населенных пунктов. В Кавминводах он явно не нужен. Туристы узнают, приезжать к нам перестанут", - поддержала мужа Ольга. Она подчеркнула, что не доверяет обещаниям краевых властей.

Не доверяет властям и местный таксист Игорь Коваленко. "Губернатор лукавит. Что-то удумал по поводу этого химзавода. Почему не отменяет свое распоряжение так долго? Чего ждет? Очень это подозрительно", - считает мужчина.

Эксперты заявили о консолидации общества на фоне протестов в Лермонтове

Курортные зоны должны быть экологически чистыми, поэтому строительство химзаводом в пределах региона Кавказские Минеральные Воды недопустимо, заявил корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Когда мы говори о КМВ, мы говорим о всем Кавказе. С точки зрения здравого смысла, курортно-санитарные зоны должны иметь прекрасную экологию. Это необходимо подкрепить законодательно", - сказал Кутаев.

Он напомнил, что 12 декабря 2019 года инициативная группа выпустила обращение к общественности, СМИ и власти, в котором призвала принять новый федеральный закон "Об особо охраняемом регионе Кавказские Минеральные Воды". По его словам, закон должен запретить стройку экологически вредных предприятий на территории КМВ.

Он также подтвердил информацию о том, что губернатор Ставрополья пообещал запретить стройку. При этом активист не исключил, что "строительные работы могут продолжаться по-тихому. "Насколько мне известно, решено, что стройки не будет. Однако официально информации нет", - сказал Кутаев.

Лермонтов - город в Ставропольском крае краевого подчинения, расположен в Предкавказье, на южной окраине Ставропольской возвышенности, в центре крупной агломерации городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, на предгорной равнине и западном склоне горы Бештау, говорится в справочном материале "Кавказского узла" о городе.

История со строительством химзавода в Лермонтове негативно скажется на репутации губернатора края, считает политолог Антон Чаблин.

"После победы на выборах Владимиров фактически получил от администрации президента карт-бланш на претворение в жизнь самых непопулярных решений, в том числе и строительство химзавода в Лермонтове. Но власти не рассчитали на активное сопротивление жителей, которые только консолидируются. Ситуация с химзаводом оказалась последней каплей, чтобы ускорить эту консолидацию. Это уже качественно иное состояние гражданского общества в крае", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщалось, 22 декабря 2019 года в Невинномысске Ставропольского края прошла акция против строительства завода по производству нитроцеллюлозы. По ее итогам была принята резолюция с требованием провести референдум. Участников акции выразили уверенность, что завод негативно скажется на экологии города и здоровье горожан.