Ильдар Измайлов. Фото: duma-astrakhan.ru

19 февраля 2020, 17:04

Астраханский депутат исключен из "Единой России" после угроз журналисту

Президиум регионального политсовета "Единой России" сегодня исключил из партии руководителя партийной фракции в Астраханской гордуме Ильдара Измайлова, который угрожал журналисту.

Об этом сообщил секретарь астраханского регионального отделения партии Игорь Мартынов. Он рассказал, что решение об исключении Измайлова из партии было принято на основании выводов организационно-кадровой комиссии. По словам руководителя комиссии Табарака Мухатова, этому решению предшествовала большая работа и всестороннее изучение ситуации, говорится в сообщении на сайте астраханского регионального отделения "Единой России".

Ранее появилась информация о том, что Ильдар Измайлов, который является зампредседателя гордумы Астрахани и руководит в ней фракцией "Единой России", угрожал местному журналисту Александру Алымову. Поводом стал негативный пост в одном из Telegram-каналов, в котором фигурировала фамилия Измайлова, передает РИА Новости.

Алымов обнародовал в соцсетях переписку с Измайловым, который просил удалить его фамилию в сообщении Telegram-канала. В частности, Измайлов якобы написал, что журналист плохо знает возможности депутата, "не простит его за опубликованное сообщение" и "не советовал бы идти журналисту на конфликт". Алымов воспринял переписку как угрозу и попросил разобраться правоохранительные органы и отделение "Единой России", уточняет ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", Ильдар Измайлов был избран руководителем фракции партии "Единая России" в гордуме Астрахани 5 марта 2019 года. Его предшественник депутат Астраханской городской думы Василий Сухарев покинул эту должность после обнародования скандального видео, которое зафиксировало его неподобающее поведение.

Скандалы, связанные с увольнением руководителя фракции "Единой России" в гордуме Астрахани Владимира Сухарева из-за неподобающего поведения, а также уголовные дела бывших депутатов-единороссов областной думы, обвиняемых в изнасилованиях и совращении детей, нанесли серьезный удар по репутации астраханского отделения партии, его ряды нуждаются в серьезных чистках, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Примечание:

"Исключенный из "Единой России" глава Георгиевска заподозрен в угрозе убийством и подлоге", "Суд восстановил на работе волгоградского журналиста Лукашука", "Жительница Астрахани провела пикет в поддержку Ивана Голунова".

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