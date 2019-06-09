Жительница Астрахани провела пикет в поддержку Ивана Голунова

09 июня 2019, 02:42

Елена Байбекова провела в центре Астрахани одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. По ее словам, прохожие положительно отнеслись к пикету.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Защита Голунова, сославшись на врача скорой помощи, сообщила, что у него "подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома" и потребовала сделать журналисту рентген. Сам Голунов заявил, что получил травмы после задержания. 8 июня Голунов был обвинен в попытке сбыта наркотиков.

Жительница Астрахани Елена Байбекова провела 8 июня одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного в Москве. Пикет проходил в сквере имени Трусова рядом с Центральным универмагом с 15.30 по местному времени (14.30 мск) до 17.30 по местному времени (16.30 мск). Активистка держала плакат "Свободу Ивану Голунову! Журналистика не преступление", передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Елены Байбековой, пикет вызвал интерес у прохожих, несколько человек подошли и пожали ей руку. Некоторые спрашивали, что такой Иван Голунов. В целом, по ее словам, пикет был воспринят положительно, отрицательной реакции не было.

"Один мужчина даже сбегал в сетевой ресторан, расположенный поблизости, и купил мне "Кока-Колу", так как было жарко. Это было очень приятно! Такая реакция людей", - сказала Байбекова корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что примерно через час после начала пикета к ней подошли двое сотрудников правоохранительных органов, спросили ее фамилию и проверили паспорт. Потом правоохранители отошли и минут пятнадцать стояли неподалеку, переговариваясь по рации. В итоге они развернулись и ушли, больше Байбекову правоохранители не беспокоили.

"Я вышла в пикет, так как не могу быть дома, читать, гулять, отдыхать - в то время, когда вершится беззаконие. Хочу, чтобы больше людей узнали об аресте Ивана Голунова", - рассказала Байбекова причины своего участия в пикете.