Исключенный из "Единой России" глава Георгиевска заподозрен в угрозе убийством и подлоге

12 февраля 2020, 23:01

Глава Георгиевска Максим Клетин, ранее обвинявшийся в нападении на бизнесмена, подозревается в угрозе убийством местной жительнице и использовании «липового» диплома, сообщили сегодня в Следкоме. Возбуждению дела предшествовали требования отправить Клетина в отставку и его добровольный выход из «Единой России».

Как сообщал "Кавказский узел", в 2014 году Максим Клетин, занимавший тогда должность заместителя главы Кисловодска, подозревался в участии в разбойном нападении на бизнесмена Владимира Печенного в 2000 году во Владикавказе. Клетин свою вину отрицал, заявляя, что в день нападения находился в Москве. В 2015 году дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Клетин стал фигурантом нового уголовного дела

По данным следствия, в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой глава Георгиевска Максим Клетин угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение. Кроме того, как выяснили следователи, в октябре 2017 года, участвуя в конкурсе на должность главы Георгиевска, Клетин предоставил диплом о получении высшего образования по специальности "металлургические машины и оборудование" в одном из вузов, в котором обучение не завершил, так как был отчислен.

В связи с этим в отношении Максима Клетина возбуждены уголовные дела об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и об использовании заведомо подложного документа (ст. 327 УК РФ). Оба уголовные дела соединены в одно производство, их расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР.

Заявление в прокуратуру об угрозе избиением и убийством на чиновника подала местная жительница, которая рассказала об угрозах ее дочери, с которой глава Георгиевска встречался с 2018 года, сообщает "Комсомольская правда". Женщина приложила к заявлению скриншоты переписки с телефона дочери с угрозами. Максим Клетин в ответ подал заявление о том, что его оклеветали из мести, информирует издание.

Дома и в рабочем кабинете чиновника вечером 11 февраля прошли обыски, сообщает со ссылкой на источник в администрации Георгиевска "Блокнот".

За несколько дней до возбуждения дела Клетин вышел из «Единой России»

7 февраля Максим Клетин подал заявление о выходе из «Единой России», и региональный исполком партии это заявление удовлетворил. Заявление об исключении из партии Клетин написал сам, оно датировано 30 января, сообщил заместитель секретаря Ставропольского регионального отделения партии Валерий Назаренко.

«Политсовет рассмотрел в местном отделении, данное заявление было удовлетворено. Вся документация передана в краевой исполком. Он исключен из партии», - рассказал Назаренко. Он добавил, что причины выхода Клетина из партии члены политсовета не рассматривали, в заявлении они указаны также не были, пишет ставропольское издание NewsTracker.

Издание указывает, что ранее соратники мэра Георгиевска по партии жаловались председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву и требовали исключить Клетина за то, что он «позорит и компрометирует партию», при этом ссылались на скандальную историю с видеозаписями с похожим на Клетина мужчиной.

Эти видеозаписи в Интернете появились в конце декабря 2019 года. На записях человек, похожий на Клетина, игриво называл себя «приличной принцессой», которая не заигрывает с незнакомыми людьми, и напоминал, что «принцесса в юности была серьезным преступником». Тогда же в сети появились скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp, которые приписывались Клетину. В этих скриншотах содержатся жесткие выражения с угрозами убийством, а также с описанием в подробностях того, как это будет сделано, пишет «Коммерсант».

Он отмечает, что эта скандальная история не осталась без внимания в высших эшелонах власти края. Заместитель главы думы Ставропольского края Александр Кузьмин требовал отставки Максима Клетина, однако за него вступился губернатор. Владимир Владимиров заявил, что для него «важен глава, который не подводит тех людей, за которых он отвечает».

До того, как Максим Клетин был назначен главой Георгиевска, он успел месяц поработать помощником министра спорта Ставропольского края, занимал должность начальника отдела координации действий по созданию особой экономической зоны и получил чин государственного советника Ставропольского края 3-го класса. Весной 2009 года его назначили заместителем главы администрации Невинномысска. В 2010 году он стал заместителем министра экономики края по нанотехнологиям. Затем - первым заместителем главы администрации Ставрополя, а после - замминистра промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья. После отставки с поста губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского Клетин 11 дней занимал должность министра экономического развития Волгоградской области, куда его пригласил его бывший начальник - экс-мэр Невинномысска Константин Храмов, затем работал в Корпорации развития Северного Кавказа, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что в том же Георгиевске ранее был скандал с другим мэром - за взятку был осужден коммунист Виктор Губанов. Ставропольский краевой суд в мае 2011 года назначил ему штраф в размере 10 миллионов рублей, Верховный суд России подтвердил этот приговор. Местные наблюдатели не исключали политической подоплеки в деле Губанова.