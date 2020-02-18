Защита сочла дело Антоновой развалившимся со смертью единственного свидетеля

18 февраля 2020, 19:41

Суд не должен был оглашать показания умершего свидетеля по делу Яны Антоновой, а других весомых доказательств у обвинения нет, заявила защита. Адвокаты настояли на вызове в суд следователя, который допрашивал свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года бывшему координатору краснодарского отделения «Открытой России»* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. Адвокаты предположили, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения.

Защита Антоновой попросила суд проверить уголовную статью об участии в нежелательной организации на соответствие Конституции, но получили отказ. По словам защиты, судебной практики по этой статье до сих пор нет, ее содержание явно нуждается в доработке.

Умер единственный свидетель по делу Антоновой

Сегодня в процессе по уголовному делу Яны Антоновой в Ленинском районном суде Краснодара должны были допросить единственного свидетеля обвинения, который утверждал, что видел, как активистка в феврале 2017 года проводила в центре Краснодара одиночный пикет в день памяти Бориса Немцова. В начале заседания прокурор сообщила о смерти этого свидетеля, который не явился ни на одно из трех заседаний, на которые вызывался. После этого в суде огласили показания умершего свидетеля, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Адвокат Антоновой Илья Новиков заявил ходатайство о вызове на допрос в качестве свидетеля следователя, который допрашивал единственного свидетеля. Сторона обвинения выступила против ходатайства, поскольку считает домыслами предположение защиты о связи свидетеля с полицией. Судья поддержал защиту, постановив допросить следователя 12 марта.

Свидетель был пять раз судим, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Илья Новиков. "В последний раз - за наркотики в 2015 году, до этого за грабеж, две кражи, мошенничество. Понятно, что такой человек не мог не быть на коротком контакте с оперативниками, они такой контингент и используют для контрольных закупок, проверочных действий, в качестве понятых", - отметил Новиков.

Он также указал на то, что стороне защиты и суду не пояснили, каким образом свидетель стал давать показания - сам ли он пришел в Следственный комитет или его доставили. Если доставили к следователю, то непонятно, как тот узнал, что свидетель видел Антонову на пикете, добавил адвокат.

"По сценарию, он вроде бы в феврале 2017 года проходил мимо памятника Высоцкому, увидел там Яну Антонову, которая звала всех вступать в "Открытую Россию"*, ему стало неинтересно, он ушел, а спустя два месяца его допрашивали в следственном комитете. Без всяких пояснений, почему именно его. Еще там в показания формулируются такими словами, которых не могла произносить ни Яна Антонова, ни сам свидетель - то есть следователь перефразировал. Хотелось бы понимать, в какой степени, и говорилось ли вообще эти слова", - сказал Новиков.

Он отметил, что защита была удивлена согласием судьи на вызов следователя. "Мы все равно ожидаем подвоха: либо он не явится, потому что в командировке, либо заболеет. А если явится, то скажет, что ничего не помнит, все написано в протоколе опроса", - указал Новиков.

Пока свидетель был жив, следователь не провел очную ставку, что позволяло бы огласить показания суде без присутствия самого свидетеля, добавил адвокат. "В данном случае, ставки не было, и заседание из-за неявки свидетеля переносили три раза. А между третьей и четвертой попыткой его допросить он умирает, и его показания оглашают. Без его показаний эта история вообще не доказана. Все остальные доказательства - это картинки из Фейсбука", - отметил Новиков.

Защита заявила о нарушении права на допрос свидетеля

Европейский суд признал одним из главных нарушений в российских судах лишение защиты права допросить свидетеля обвинения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Валявский. "Это оговаривает статья 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство") Европейской конвенции по правам человека. Если сторона защиты лишена такого права, то страдает сам процесс и судебное разбирательство признается несправедливым. Нас сейчас лишили права допроса свидетеля обвинения, его показания просто огласили, и мы никак не можем этому противодействовать", - сказал Валявский.

Он сказал, что защита намерена сделать адвокатский запрос и выяснить причины смерти свидетеля. "Мы даже не знаем причины смерти. Нам даже не справку предоставили, а протокол смерти человека, в котором ничего нельзя прочитать", - рассказал Валявский.

На рассмотрение дела Яны Антоновой в Краснодар приехали наблюдатели иностранных государств, которые присутствовали сегодня в зале суда. "Это представители разных посольств: Швейцарии, Бельгии, Норвегии, Австралии, Нидерландов и Европейского союза. Нам интересен сам процесс, как здесь соблюдены международные нормы, которые Россия поддерживает", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель посольства Нидерландов Тимен Кавенан.

Для уголовного преследования Антоновой нет оснований, настаивает защита

Уголовные дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией возбуждаются только тогда, если в течение одного года заводятся два аналогичных дела, причем в случае обжалования решений по административным делам нужно дождаться окончательного приговора, указал Илья Новиков. "В случае с Яной Антоновой они просто не поняли, когда наступает этот момент. 11 марта 2019 года вторая в течение одного года административка прошла через апелляцию. По счету она была третьей, но первая относится к 2017 году и она не попадает в этот период", - сообщил Новиков. Он рассчитывает, что эти нарушения заметят вышестоящие суды.

Доказательств вины Антоновой в деле нет, утверждает Новиков. "С учетом позиции Конституционного суда, каждый из административных эпизодов должен быть для цели привлечения лица по 284.1 подтвержден уголовным стандартом доказывания. Тот стандарт доказывания, который используется по административным делам, проще - полицейский составил рапорт и этого достаточно, чтобы осудить. Я не уверен, что при переходе от административки к уголовной может быть автоматическая преюдиция в этом отношении", - заявил Новиков.

Он также подчеркнул, что организация "Открытая Россия"* никогда не носилась в реестр нежелательных. "Есть организация с таким названием в списке нежелательных, есть такая российская организация, зарегистрированная в реестре юридических лиц, и никто не сделал ни одной попытки в рамках следствия и суда, понять о какой собственно "Открытой России"* идет речь", - заявил Новиков. Адвокат добавил, что нежелательными признаются только иностранные организации, а "Открытая Россия"* зарегистрирована на территории России.

В апреле 2017 года представители генеральной прокуратуры, а потом и Минюста, заявили, что к деятельности российского движения "Открытая Россия"* у них нет претензий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, Минюст заявлял, что внес в реестр некие британские организацию по распоряжению Генпрокуратуры, но на территории России их структуры и филиалы не обнаружены.

"Они таким образом успокоили, но уже в мае 2017 года с Антоновой начали эту свою практику по статье 20.33 КоАП. А использование рецидивистов в качестве свидетелей - довольно распространенная практика, ее применяли в делах [бизнесмена Михаила] Ходорковского. Там тоже использовали криминальных псевдосвидетелей и они тоже до суда не доживали",- отметил Прянишников.

15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Позже суд арестовал счета матери активистки. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией.