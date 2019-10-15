Защита Яны Антоновой указала на нарушения при обыске

15 октября 2019, 13:09

Силовики, которые пришли сегодня в квартиру краснодарской активистки Яны Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат счел необоснованным обыск по делу Фонда борьбы с коррупцией в доме бывшей сотрудницы Открытой России"* и решил обжаловать действия силовиков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 30 регионах страны начались обыски по делу об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). В частности, силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в Ростове-на-Дону и Ставрополе, а также к бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой.

В мае Яна Антонова была обвинена по уголовной статье об участии в нежелательной организации. 29 августа суд в Краснодаре приступил к рассмотрению ее дела, что стало прецедентом в судебной практике России. Антонова вину не признала.

Вооруженные люди в масках пришли в квартиру в 6.00 мск, когда Антонова и ее 12-летний сын еще спали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Яна Антонова.

"Эти люди не представились, не показали мне постановление суда на обыск, даже не сообщили, с чем он связан. Позже в ходе обыска мне сообщили, что следственные действия связаны с делом ФБК", - сообщила Антонова, уточнив, что визитеры конфисковали ее телефон и телефон ребенка.

Активистка подчеркнула, что никогда не сотрудничала с Фондом борьбы с коррупцией и не имеет к нему никакого отношения.

Адвокат Александр Валявский рассказал, что не успел приехать в квартиру Антоновой, когда там проходил обыск, и не застал силовиков. "Мы до сих пор не знаем, кто проводил обыск у Антоновой. Не представились, провели обыск, не оставили ни копию постановления, ни копию протокола об обыске. Яна, конечно, отказалась что-либо подписывать, но они обязаны были оставить копию протокола обыска", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Валявский.

Он отметил, что пытается выяснить, сотрудники какой структуры приезжали в квартиру Антоновой. "Пытаемся выяснить, действительно ли обыск связан с делом Навального, какой суд давал разрешение на производство обыска, и, конечно, будем обжаловать, считаю их действия незаконными", - сообщил Александр Валявский.

В случае необходимости защита намерена "дойти до Конституционного суда", подчеркнул адвокат. "Потому что норма о производстве обыска в жилище неконкретна, размыта. Там есть такая формулировка: обыск может быть проведен, если есть достаточные основания полагать, что у кого-то находится что-то запрещенное. Суды, как правило, идут на поводу у следствия. Следователь рапорт написал на основании своих домыслов, и суд принимает решение о производстве обыска, тем самым нарушая конституционные права на неприкосновенность жилища", - озвучил свою версию юрист.

Проводить у Антоновой обыск по делу ФБК не было оснований, поскольку никакого отношения к этому фонду и Алексею Навальному она не имела, сказал Александр Валявский.

Адвокат отметил, что сегодня в Ленинском райсуде Краснодара проходит очередное заседание по делу Антоновой, хотя ее защитники – он сам и Илья Новиков - заняты в других процессах и ходатайствовали перед судом о переносе судебного заседания. Яна Антонова пошла в суд, добавил Валявский.

Напомним, что Яна Антонова обвиняется в участии в деятельности "Открытой России"*. При этом в составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human rights project management). На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.