Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 октября 2019, 12:02

Сторонники Навального допрошены в Ставрополе

Силовики провели сегодня обыск у активиста Кирилла Мищенко и допросили двух волонтеров ставропольского штаба Навального.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики начали в 30 регионах страны обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией. На юге России обыски прошли у сотрудника штаба Навального в Ростове-на-Дону Владислава Кульчицкого и у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой.

9 октября Фонд борьбы с коррупцией был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении на сайте Минюста России.

Ставропольский сторонник Навального Кирилл Мищенко рассказал, что обыск сегодня прошел и у него. "Пришли с обыском, ничего не изъяли, но взяли с меня подписку о неразглашении", - процитировало активиста "МБХ медиа".

Скриншот сообщения о допросе двух волонтеров ставропольского штаба Навального, https://vk.com/wall-144334774_5930В 6 часов утра силовики забрали на допрос двух волонтеров штаба Навального, говорится на странице штаба в соцсети "ВКонтакте". Одного уже отпустили, "второй вышел на связь, все нормально", сообщил штаб.

На сайтах главка МВД по Ставропольскому краю и регионального управления Следкома к 12.01 мск 15 октября не появилось информации об обыске у Мищенко и допросе волонтеров. Следственный комитет России, который сообщил сегодня об обысках в 30 регионах России по делу ФБК, не уточнил, касаются ли эти обыски Ставрополя.

Штабы Алексея Навального с 2017 года работают в пяти городах юга России: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует волонтеров этих штабов, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

12 сентября в Ставрополе, а также в Краснодаре и Ростове-на-Дону также проходили обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Всего обыски, связанные с расследованием дела об "отмывании денег" в ФБК, затронули тогда 39 городов страны. Активисты пожаловались на блокировку банковских счетов. Это самая масштабная акция политического устрашения в новейшей истории страны, и связана она с провалом выборов силовиками, заявил политический обозреватель "Новой газеты" Кирилл Мартынов. Эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук расценил действия силовиков как попытку разрушить инфраструктуру и протестного движения, и гражданского общества в целом.

Новости о местных выборах, которые проходили в этом году, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России". "Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Власти Ростова-на-Дону отказались согласовать сторонникам Навального пикет в центре", ""Голос" определил масштабы завышения явки избирателей на Северном Кавказе", "СМИ Карачаево-Черкесии проигнорировали расследование Навального про местные кланы".

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15 октября 2019, 13:09

  • Защита Яны Антоновой указала на нарушения при обыске

    Силовики, которые пришли сегодня в квартиру краснодарской активистки Яны Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат счел необоснованным обыск по делу Фонда борьбы с коррупцией в доме бывшей сотрудницы Открытой России"* и решил обжаловать действия силовиков.

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