Кубанские активисты пожаловались на арест счетов после рейда силовиков по штабам Навального

13 сентября 2019, 23:59

Силовики во время обысков в Краснодаре изымали компьютеры и телефоны, расспрашивали о деньгах Фонда борьбы с коррупцией, рассказали сегодня местные активисты. Они сообщили о блокировке своих банковских счетов по решению суда в Москве. Один из активистов и координатор "Эковахты" заявили, что подверглись обыскам несмотря на то, что не сотрудничают с оппозиционером Алексеем Навальным. Политологи сочли действия силовиков реакцией на систему "Умного голосования".

Как писал "Кавказский узел", обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального начались 12 сентября в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнил соратник Навального Леонид Волков. В Волгограде в знак протеста против действий силовиков 12 сентября прошли одиночные пикеты.

Активист Алексей Мандригеля рассказал корреспонденту "Кавказского узла" об обысках у его родственников и знакомых в Краснодаре. "У меня обыска не было и меня никуда не доставляли, так как не поймали. Обыски и допросы были у моих знакомых - их доставили к следователю и взяли подписку о неразглашении", - рассказал Мандригеля. Он утверждает, что никогда не сотрудничал со штабом Навального или ФБК и не получал от них денег, но почему-то был занесен следствием в список сотрудников штаба.

Банковский счет активиста, по его словам, заблокирован. "Также у родственников и знакомых изъяли технику, но потом отдали. Заблокирован мой счет и еще двоих знакомых", - рассказал Алексей Мандригеля. По словам активиста, ему пришло сообщение из банка, в котором говорится, что по решению Басманного суда Москвы на его карту наложен арест на 75 миллионов рублей. Мандригеля заявил, что обжалует это решение.

Краснодарский активист Виталий Вотановский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дважды переводил деньги на расследования Алексея Навального, причем публично сообщая об этом в соцсетях. По словам Вотановского, эта информация, в частности, размещалась в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре".

Активист сообщил, что во время обыска у него изъяли две неработающие банковские карты, а действующую оставили. "Мне не пришло сообщение от Сбербанка о блокировке моей карты. Я надеялся, что смогу ей воспользоваться, пошел вчера вечером (12 сентября. - Прим. "Кавказского узла") деньги снимать, а она пустая. Не как у всех долг 75 миллионов, просто на счету ноль рублей", - рассказал Вотановский.

Он добавил, что во время обыска у него изъяли ноутбук и телефон. "Телефон отобрали силой. Я его держал в руках, они не имеют права забирать личные вещи. Об этом я силовикам напомнил. Они не согласились и отобрали телефон", - сообщил активист. По словам Вотановского, после завершения обыска, который длился более двух часов, его доставили в следственный комитет. "Их интересовали Яндекс-кошельки и биткоины ФБК, об этом только спрашивали на допросе", - отметил Вотановский.

Активист Александр Савельев сообщил, что в доме его родителей в городе Усть-Лабинске также прошел обыск. Силовики искали деньги ФБК и документацию по штабу Навального, а потом, по словам Савельева, увезли его родителей на допрос. Он сообщил об аресте пяти своих счетов решением Басманного суда Москвы. По каждому счету долг 75,585 миллиона рублей, то есть всего 380,435 миллиона, сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Замкоординатора краснодарского штаба Навального Дмитрий Свитнев также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в доме его родителей в Новороссийске 12 сентября прошел обыск, а затем Басманный суд Москвы арестовал его счет в Сбербанке.

Обыск по делу ФБК прошел и в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу",сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор организации Андрей Рудомаха. Он уточнил, что это третий обыск за год и отметил, что с обыском пришли в девять часов утра, двери не взламывали, как это было во время предыдущих обысков. Дом "ЭкоВахта" арендует, и в отсутствие владельца дома обыск там проводить нельзя, но силовиков это не остановило, подчеркнул Рудомаха.

Рудомаха заявил, что "ЭкоВахта" не имеет отношения к штабу Навального и к ФБК. "Постановление на обыск было выписано в отношении нашего активиста Александра Савельева. Я в самом начале сообщил следователям, что Савельев в этом доме не живет и не находится, что в доме нет никаких документов ФБК. Но это сообщение было проигнорировано", - рассказал Рудомаха. Он утверждает, что ничего "интересного" силовики не нашли. "Никаких носителей информации в доме не оказалось", - сказал Рудомаха.

Обыск 12 сентября парализовал работу краснодарского штаба Навального, сегодня офис был закрыт, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе Навального. Утром 12 сентября обыск прошел в квартире координатора Размика Симоняна, а днем - в офисе штаба, уточнили представитель штаба. Все опрошенные "Кавказским узлом" активисты отметили, что такие масштабные обыски проходят в Краснодаре впервые.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует волонтеров этих штабов, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Политологи и активисты связали обыски у сторонников Навального с "Умным голосованием"

Масштабные обыски могут быть связаны с "Умным голосованием", считает политолог Константин Калачев. "Чтобы такого не было впредь, кому-то кажется логичным сразу после выборов попытаться найти доказательства зарубежного вмешательства и использования сети Навального для раскачки ситуации", - сказал политолог. По его мнению, преследование активистов - это "и запугивание, и попытка развала сети региональных штабов, и просто демонстрация силовиками усердия и готовности противостоять врагам нынешней власти", сообщил 12 сентября РБК.

В преддверии единого дня голосования 8 сентября Алексей Навальный и его сторонники предложили систему так называемого "Умного голосования" для поддержки независимых кандидатов, которые могут составить конкуренцию кандидатам от "Единой России". Из-за ограничений стратегии "Умного голосования" она не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Тем не менее один из кандидатов в волгоградскую облдуму, предложенных "Умным голосованием", одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.

Сами по себе обыски не удивительны, но поражает их масштаб, указала активистка Вероника Шульгина, помощница оппозиционного политика Ильи Яшина. "То, что это должно было произойти, у меня, в принципе, сомнений не было. Я думаю, власть изначально предполагала, что до выборов, изолировав ключевых лидеров протеста, наложив на них огромные штрафы, они смогут остановить координацию и сбавить протест на нет. Но что-то пошло не так. "Умное голосование" победило, причем не только в Москве, но и во многих регионах, и они засуетились, нужно что-то с этим делать. Сейчас они пытаются нарушить региональную структуру, которая есть у оппозиции, и приостановить работу региональных штабов", - процитировала 12 сентября Шульгину на своем сайте "Радио Свобода".

С этим мнением согласился и эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук. "Есть попытка разрушить инфраструктуру не только протеста, но гражданского общества в целом. Мы видим это и по атаке на ФБК, мы видим это по попытке зачистить ведущие университеты от преподавателей, которые нелояльны власти, мы видим по тому давлению, которое осуществляется на студентов этих университетов, мы видим по тому, как давится на СМИ, как давится на гражданское общество", - приводятся на сайте радиостанции слова Андрейчука.

Эти действия силовиков - самая масштабная акция политического устрашения в новейшей истории страны, и связана она с провалом выборов силовиками, считает политический обозреватель "Новой газеты" Кирилл Мартынов. "У нынешнего российского государства до последнего времени не было полноценного аппарата политической полиции, пригодного для массовых акций устрашения оппозиции.... Неизбежным следствием вмешательства силовиков в управление политикой будет создание полноценного института политического сыска, через который они намерены править страной. Массовые синхронные обыски у оппозиции — первый шаг на пути к появлению такой структуры", - говорится в публикации Мартынова на сайте газеты от 12 сентября.

Он подчеркнул, что правоохранители открыто демонстрируют силу. "Никто даже не пытается делать вид, что речь идет об обычном расследовании преступления. Напротив, обыски — это демонстрация силы", - написал Кирилл Мартынов в материале "Рождение политического сыска".

Новости о местных выборах, которые проходили в этом году, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России". "Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".