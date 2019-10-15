Силовики начали обыски у активистов в Ростове-на-Дону и Краснодаре

15 октября 2019, 10:10

Обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией начались сегодня в 30 регионах страны, в том числе у сотрудника штаба Навального Ростове-на-Дону и у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор краснодарского отделения "Открытой России"* Яна Антонова обвинена по уголовной статье об участии в нежелательной организации. 29 августа суд в Краснодаре приступил к рассмотрению дела Антоновой, что стало первым прецедентом в судебной практике России, заявил адвокат. Сама Антонова вину не признала.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human rights project management). На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Силовики пришли с обыском к Яне Антоновой сегодня утром, сообщил адвокат Александр Валявский. "Обыски, предположительно, из-за дела ФБК", - привело слова адвоката "Юга.ру".

Обыск у Антоновой проводится по делу Фонда борьбы с коррупцией, подтвердило со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова "ОВД-инфо".

По данным издания, у Антоновой изъяли телефон и банковские карты. Обыски по делу ФБК, помимо Краснодара, проходят также в 14 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону у сотрудника местного штаба Навального Владислава Кульчицкого, пишет издание.

Об обыске у Кульчицкого сообщил в Twitter и штаб Навального в Ростове-на-Дону, уточнив, что "судя по всему, в штабе тоже обыск".

В рамках дела о "финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем", обыски проходят в 30 регионах, сообщила пресс-служба Следственного комитета. "Проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", - говорится в сообщении на сайте СКР. Список регионов в сообщении не приводится.

Напомним, что 12 сентября обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального прошли в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Обыски были связаны с расследованием дела об "отмывании денег" в ФБК, уточнил соратник Навального Леонид Волков. В Краснодаре силовики изымали компьютеры и телефоны, расспрашивали о деньгах Фонда борьбы с коррупцией, рассказали местные активисты.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует волонтеров этих штабов, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.