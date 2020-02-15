Оставлен в силе приговор осужденному за вербовку в ИГ* жителю Ставрополья

15 февраля 2020, 23:44

Апелляционный военный суд в Московской области сегодня утвердил приговор жителю Ставрополья Геннадию Мирошниченко, осуждённому за попытку вовлечь в ряды сирийских боевиков двух своих знакомых.



Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2019 года Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Геннадия Мирошниченко к 10 годам общего режима, посчитав его виновным в вербовке двух своих знакомых в ИГ*, организацию, которая решением суда в России признана террористической.



Защита Мирошниченко обжаловала приговор, поскольку сочла его чрезмерно строгим, однако коллегия по делам военнослужащих Апелляционного военного суда оставила решение Южного окружного суда без изменений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.



"Кавказский узел" не располагает комментариями Геннадия Мирошниченко или его адвокатов относительно решения суда.

Напомним, 13 февраля суд приговорил к двум годам заключения жителя Москвы Ислама Отемова, признав его виновным в переводе денег присоединившемуся к сирийским боевикам уроженцу Дагестана.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.