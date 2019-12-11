Геннадий Мирошниченко выслушивает приговор суда. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

11 декабря 2019, 17:02

Житель Ставрополья осужден по делу о вербовке в ИГ*

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края виновным в вовлечении двух знакомых в ряды сирийских боевиков. Защита заявила, что обжалует приговор.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 10 декабря гособвинитель потребовал посадить Мирошниченко на 11 лет.

По версии следствия, Мирошниченко с марта по ноябрь 2015 года в мессенджере WhatsApp агитировал своих знакомых Керимова и Джанаева уехать в Сирию и, вступить в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и воевать за боевиков.

Сегодня на оглашении приговора в зале Южного окружного военного суда присутствовали представитель гособвинения и адвокат подсудимого. Родственников и знакомых Мирошниченко, как и на других заседаниях, не было, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Оглашение приговора заняло всего несколько минут: председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную части. Мирошниченко назначено десять лет в колонии общего режима, этот срок отсчитывается от срока ареста - с 1 сентября 2017 года. Судьей был учтен предыдущий приговор, вынесенный Шпаковским районным судом 18 октября 2018 года.

В октябре 2018 года Мирошниченко был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по статьям о незаконном хранении наркотиков и боеприпасов. Подсудимого не успели этапировать, как против него возбудили новое дело.

Приговор будет обжалован в ближайшее время, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мирошниченко Галина Борохова. Она подчеркнула, что ее подзащитный виновным себя не признает. "Мы обжалуем приговор суда, как только получим копии обвинительных протоколов. Его должны были судить по ст.30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), так как Джанаев и Керимов, которых, по версии следствия, Мирошниченко призывал к поездке в Сирии, не пошли на сотрудничество с ним. Они никуда не поехали, поэтому преступление не имеет законченного характера", - указала Борохова.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"ФСБ отчиталась об убийстве боевиков ИГ* в Ставрополе", "Глава ставропольского сельсовета признан виновным в вербовке боевика", "Журналисты поставили под сомнение версию о террористах в Невинномысске".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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