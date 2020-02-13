Адвокат указал на противоречия в доказательствах по делу Шаври Гаджиева

13 февраля 2020, 02:56

Защита обвиняемого в пособничестве террористам дагестанца Шаври Гаджиева раскритиковала в суде доказательства обвинения. Сам Гаджиев отказался признать вину, заявив, что не мог перечислить деньги незнакомому человеку из-за небольшого заработка, долгов, а также находящихся на иждивение родителей-инвалидов.

Как писал "Кавказский узел", суд отказался отпустить Шаври Гаджиева домой для ухода за отцом, который недавно потерял ногу. Гаджиев-старший записал видеообращение к силовикам и судьям с просьбой объективно разобраться в деле его сына. Показания двух засекреченных свидетелей на заседании 12 декабря 2019 года не представили суду фактов, доказывающих виновность Гаджиева в пособничестве террористам, считает защита.

Гаджиева обвиняют по статье о финансировании незаконного вооружённого формирования (ч.1 ст.208 УК РФ). Следствие полагает, что в сентябре 2014 года он из банка в Москве перечислил 10 тысяч рублей на счет обвиняемого по делу об организации финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Гаджиев рассказывал, что отправляет деньги в Сирию, одному из засекреченных свидетелей, с которым работал на стройке в Москве, указано в обвинительном заключении. Показания засекреченных свидетелей по делу Гаджиева не подтверждены, а вина подсудимого обоснована только предположением следствия, считает адвокат. Вину Гаджиев не признает.

На заседании 12 февраля в Дорогомиловском райсуде Москвыпо делу Шаври Гаджиева защитник представил документы, опровергающие ряд доказательств стороны обвинения, говорится в сообщении Правозащитного центра «Мемориал», опубликованном на сайте организации в день заседания. Так, адвокат Эльдар Хастинов ознакомил суд с письмом филиала уголовно-исполнительной инспекции дагестанского управления ФСИН, на основании которого Гаджиев не значился в розыске, что, по словам правозащитников, опровергает информацию Центра по борьбе с экстремизмом по ЗАО Москвы.

Защита также представила суду информацию от республиканского управления ФСБ о том, что ведомство «ничего не знает о деятельности на территории Цумадинского района Дагестана так называемой «Табасаранской бандгруппы», в то время как Центр «Э» утверждал, что Гаджиев был пособником этой группы в 2014 и 2015 годах, говорится в сообщении.

Шаври Гаджиев не числится в «перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», говорится в представленном адвокатом письме Росфинмониторинга. Согласно данным службы, человек, которому, по версии следствия, Гаджиев перечислил деньги в перечне числится, однако попал в него в феврале 2015 года, в то время как инкриминируемый денежный перевод был сделан в сентябре 2014 года, сообщают правозащитники.

Кроме того, как отмечается в сообщении Центра, защита Гаджиева указала на противоречия в доказательствах стороны обвинения. В документах обвинения, по словам адвоката, указаны разные даты и террористические организации, для которых собирались деньги. Защитник также обозначил несоответствия в выписках со счетов Гаджиева.

Гаджиев сообщил суду о небольшом заработке и долгах

В своих показаниях Шаври Гаджиев сообщил, что в 2014 году из-за сложного финансового положения он с супругой и двумя маленькими детьми переехал к матери, при том что оба родители – инвалиды и находятся на иждивении подсудимого. Летом того же года Гаджиев уехал на заработки в Москву, где работал на стройках, говорится в сообщении правозащитников.

Отец Шаври Магомед Гаджиев недавно перенес операцию по ампутации левой ноги. Мужчина более 40 лет работал водителем большегруза и уходил в длительные рейсы, несколько раз обморозил ноги, что с возрастом привело к проблемам с сосудами нижних конечностей и ампутации. Сейчас он безработный и не имеет средств для существования - Магомед только ждет, пока ему назначат пенсию по инвалидности. Мужчина отмечает, что нуждается в помощи после операции.

По словам Гаджиева, он не разделяет идеи ваххабизма и тем более «Исламского государства», даже осуждает их. Также подсудимый сообщил суду, что не знаком с человеком, которому, по версии следствия, перевел деньги. 10 тысяч рублей, по словам Гаджиева, для него были большие деньги, свой небольшой заработок он использовал на нужды семьи, и чтобы расплатиться с долгами.

После того, как супруга Гаджиева потеряла ребенка, он вернулся домой. Но в 2015 году его осудили на два с половиной года колонии за участие в НВФ. «Тогда его пытали, в том числе током, сломали челюсть, поэтому он подписал признательные показания», - сообщают правозащитники.

В октябре 2015 года Гаджиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы за участие в незаконных вооружённых формированиях (ч.ч. 1 и 2 ст.208 УК РФ), сообщил 16 октября Правозащитный центр "Мемориал".

В 2017 году он вернулся в Махачкалу и был под надзором соответствующих органов, с электронным браслетом на ноге. Чек о переводе денег он не подписывал, экспертиза этот факт подтвердила, говорится в сообщении Центра

Следующее заседание назначено на 17 февраля, на нем ожидаются прения сторон.

По делу Шаври Гаджиева прошло 16 судебных заседаний, говорится в карточке дела на сайте суда. Дело рассматривает судья Вера Белкина.

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