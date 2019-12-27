Отец Шаври Гаджиева призвал суд к объективности

27 декабря 2019, 02:38

Житель Дагестана Магомед Гаджиев записал видеообращение к силовикам и судьям с просьбой объективно разобраться в деле его сына Шаври, обвиненного в пособничестве террористам. Гаджиев-старший недавно потерял ногу, но суд не согласился отпустить его сына домой для ухода за отцом.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря на заседании Дорогомиловского суда Москвы гособвинитель настаивал на оглашении в суде показаний родственников и соседей дагестанца Шаври Гаджиева, защита выступила против и попросила суд дать возможность свидетелям ответить на все вопросы по видеосвязи из Махачкалы. 12 декабря в суде дали показания два засекреченных свидетеля, но они не привели фактов, доказывающих виновность Гаджиева в пособничестве террористам.

Гаджиева обвиняют по статье о финансировании незаконного вооружённого формирования (ч.1 ст.208 УК РФ). Следствие полагает, что в сентябре 2014 года он из банка в Москве перечислил 10 тысяч рублей на счет обвиняемого по делу об организации финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Гаджиев рассказывал, что отправляет деньги в Сирию, одному из засекреченных свидетелей, с которым работал на стройке в Москве, указано в обвинительном заключении. Показания засекреченных свидетелей по делу Гаджиева не подтверждены, а вина подсудимого обоснована только предположением следствия, считает адвокат. Вину Гаджиев не признает.

В своем обращении Магомед Гаджиев напомнил, что его сына «забрали» в конце 2018 года. Он высказал предположение, что Шаври мог оказаться жертвой произвола силовиков, которые в конце каждого года работают на статистику. Правозащитники ранее также высказали предположение, что дело Гаджиева - попытка "сделать показатели" по делам о финансировании терроризма.

По словам Магомеда Гаджиева, силовики, приехавшие из Москвы, забрали его сына, когда на ноге Шаври Гаджиева был электронный браслет - он отбывал наказание в виде ограничения свободы, назначенное по предыдущим обвинениям. «Забрали и не знали, что у него браслет. Когда уже привезли [в Москву], тогда уже выяснили, что он стоял на учете, что у него стоит на ноге браслет», - пояснил Магомед Гаджиев. Он добавил, что сын зарабатывал на жизнь торговлей, обеспечивая двух несовершеннолетних детей.

Сам Магомед Гаджиев недавно перенес операцию по ампутации левой ноги. Мужчина более 40 лет работал водителем большегруза и уходил в длительные рейсы, несколько раз обморозил ноги, что с возрастом привело к проблемам с сосудами нижних конечностей и ампутации. Сейчас он безработный и не имеет средств для существования - Магомед только ждет, пока ему назначат пенсию по инвалидности.

Гаджиев рассказал, что видел сына в последний раз за месяц до его ареста, перед тем, как отправиться в очередной рейс. «Перед Новым годом мне позвонили, что вот так сына забрали. Больше я его не видел»,- сообщил отец обвиняемого.

Мужчина отмечает, что нуждается в помощи после операции. «Стал на старости лет инвалидом. Мне нужна помощь», - заявил он. Сейчас Магомед живет у сестры: ему еще не присвоили группу инвалидности и предложили подождать четыре месяца для выписки направления на комиссию по определению группы инвалидности.

«Хоть ему ногу ампутировали, ему направление на ВТЭК [Врачебно-трудовая экспертная комиссия] не дают. Сказали ждать четыре месяца. Он после ампутации находится без средств к существованию»,- заявила сестра Магомеда Гаджиева «Кавказскому узлу».

Суд отказался отпустить Гаджиева для ухода за отцом

На очередном судебном заседании по делу Шаври Гаджиева 25 декабря защита заявила о необоснованности обвинения и попросила суд изменить меру пресечения Гаджиеву, указав, что его отец стал инвалидом. Суд отверг доводы адвокатов и оставил Гаджиеву прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила его адвокат Юлия Бондаренко.

Заседания по делу Гаджиева несколько раз переносили, в том числе из-за ожидания решения Мосгорсуда по ходатайству защиты об изменении территориальной подсудности. Адвокат просил, чтобы процесс проходил в Дагестане, но 5 ноября Мосгорсуд отказался изменить подсудность дела.

По мнению адвоката, Гаджиева безосновательно держат под арестом: обвинение представило суду недостоверные сведения о том, что Шаври скрывался от следствия, хотя отбывал наказание с электронным браслетом на ноге. Со слов Бондаренко, одним из доводов следствия при избрании меры пресечения было то, что Гаджиева объявляли в розыск.

«Мы говорим о том, что розыск объявлялся незаконно, потому что он он никуда не скрывался. Он жил по тому месту, которое определил ему суд, и продолжал отбывать наказание в виде ограничения свободы. Мы заявили ходатайство об изменении меры пресечения не только потому, что она незаконно избрана, но и потому, что ему необходимо ухаживать за отцом. Человеку отрезали ногу, мать - инвалид и не в состоянии ухаживать (за отцом Гаджиева), а ему необходимо обеспечить уход», - сообщила Бондаренко корреспонденту "Кавказского узла".