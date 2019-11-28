Юристы раскритиковали доказательства обвинения по делу Шаври Гаджиева

28 ноября 2019, 23:56

Показания засекреченных свидетелей по делу дагестанца Шаври Гаджиева не подтверждены, а вина подсудимого обоснована только предположением следствия, считает адвокат. Правозащитники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в интересах Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", Дорогомиловский суд Москвы сегодня начал рассмотрение дела махачкалинца Шаври Гаджиева с того, что продлил его арест и отказался назвать свидетелей, на показаниях которых построено его обвинение в финансировании терроризма. Дело Гаджиева дает основания предполагать, что это попытка сделать показатели по делам о финансировании терроризма, считают правозащитники.

По версии следствия, в сентябре 2014 года Гаджиев из банка в Москве перечислил 10 тысяч рублей на счет обвиняемого по делу об организации финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". В обвинительном заключении сказано, что одному из засекреченных свидетелей, с которым Гаджиев работал на стройке в Москве, он якобы рассказывал, что отправляет деньги в Сирию. Вину Гаджиев не признает.

Обвинение по делу Шаври Гаджиева выступило против ходатайства защиты о рассекречивании данных свидетелей, сославшись на прежнее уголовное дело против подсудимого, рассказала адвокат Юлия Бондаренко, работающая по соглашению с Правозащитным центром «Мемориал».

«В обоснование отказа в рассекречивании свидетелей обвинение заявило, что Шаври Гаджиев привлекался ранее к уголовной ответственности и может оказать на свидетелей давление. Однако из показаний самих тайных свидетелей не следует, что они чего-то сами опасаются», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Бондаренко.

По ее словам, показания засекреченных свидетелей не подтверждались следствием. «Все показания этих свидетелей (занимают) полстранички печатного текста. Из них выходит, что пять лет назад (засекреченные свидетели) работали вместе с Гаджиевым на стройке, расположенной у Исторической мечети в Москве. Знали они друг друга только по совместной работе. Подтвердить их слова невозможно, потому что опознания не проводились, очные ставки не проводились», - пояснила адвокат.

Обвинительные показания свидетелей против Гаджиева являются предположением следствия, считает Бондаренко. «Свидетели также давали показания, мол, им некий Гаджиев говорил, что поддерживает «своих друзей в Сирии» и готов им материально помогать. Но кто эти «друзья в Сирии» и чем (Гаджиев) помог им, сведений никаких нет. То, что эти «друзья» могут быть членами вооруженных антиправительственных формирований, это подразумевает уже само следствие. Обвинение не должно строиться на предположениях по закону», - сообщила адвокат.

По словам Бондаренко, следствие оперирует только одним доказательством вины Шаври Гаджиева.

«Это перевод от имени Гаджиева примерно в 10 тысяч рублей в Турцию на счет лица, который впоследствии был осужден как участник незаконного вооруженного формирования. То есть (перевод) от человека, который использовал паспорт Шаври Гаджиева. Опознание сотрудниками Сбербанка Гаджиева не проводилось, потому что они заявляли, что не могут помнить через пять лет, кто делал перевод. Почерковедческая экспертиза, выводы которой тоже сегодня огласили и исследовали (в суде), не подтвердила подпись Гаджиева. (Выводы) экспертизы, при этом, четко заявили, что установить в точности, что в платежных документах подпись Гаджиева, невозможно. И несомненно засекреченные свидетели возникли только тогда, когда пришли результаты этой экспертизы», - подчеркнула адвокат.

Уголовное дело против Шаври Гаджиева появилось тогда, когда привлекли к ответственности человека, который получил от него денежные средства, уточнила адвокат. «Исследовав данные, (силовики) увидели перевод и легко установили личность отправителя, так как Шаври Гаджиев был к тому времени уже осужден и его данные есть во всех базах», - считает Бондаренко.

Шаври Гаджиев уже был осужден по делу, связанному с терроризмом, уточнила Бондаренко. «Как пояснял Гаджиев, его обвинили в том, что помогал он боевикам в Дагестане, приносил деньги и еду каким-то людям. По первому делу (его осудили) на пять лет», - сообщила Бондаренко. От дальнейший комментариев по первому уголовному делу Гаджиева адвокат отказалась, сославшись на отсутствие у нее материалов дела по старому приговору.

По сведениям адвоката, Гаджиев разведен, у него двое детей, но бывшая супруга не дает показаний в его пользу.

Заседания по делу Гаджиева несколько раз переносили, в том числе из-за ожидания решения Мосгорсуда по ходатайству защиты об изменении территориальной подсудности. Адвокат просил, чтобы процесс проходил в Дагестане, но 5 ноября Мосгорсуд отказал в изменении подсудности.

Суд отказал в изменении территориальной подсудности, так как преступление было совершено в Москве, пояснила Бондаренко.

«(Адвокат) обосновывал (изменение подсудности) тем, что и сам Гаджиев проживает (в Дагестане), и свидетели, указанные в материалах дела, тоже. Вполне возможно, что и засекреченные свидетели - уроженцы Дагестана. Хотя на стройке вместе с Гаджиевым работало много людей. Суд не посчитал необходимым изменить подсудность, потому что преступление считается совершенным на территории Москвы и основные свидетели — сотрудник банка, к примеру, проживают тоже в Москве», - отметила Бондаренко, заявив, что никаких новых улик и доказательств преступных действий Гаджиева в суд более представлено не было.

Правозащитники анонсировали обращение в ЕСПЧ по делу Гаджиева

Дело Шаври Гаджиева было взято под наблюдение Правозащитным центром «Мемориал» из-за «крайне сомнительной» доказательственной базы по нему, сообщила юрист организации Галина Тарасова.

«И наличие засекреченных свидетелей, и ситуация с переводом незначительной денежной суммы через Сбербанк в Турцию - все это делает сомнительным утверждения следствия, что это финансирование терроризма. Мы не исключаем, что будем обращаться в интересах Гаджиев в Европейский суд по правам человека», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Тарасова.

По ее словам, в деле Гаджиева видна тенденция, когда «силовики используют одних и тех же людей, уже ранее осужденных, для новых обвинений».

«Людей, которых, например, осудили за наркотики привлекают за то же по новым составам преступления. Или те, кого привлекали за хищения - организуют новые составы этого преступления. Если человек попал в поле зрения силовиков в связи с какими-то обстоятельствами, то ему сложно вырваться от дальнейших претензий», - подчеркнула Тарасова, указав, что конкретных обстоятельств по первому делу Гаджиева правозащитники не изучали.

Напомним, что вооружённые силовики задержали Гаджиева на улице в Махачкале в ноябре прошлого года и вместе зашли к нему домой, где в это время находились двое его детей, сестра, брат и мать, утверждают правозащитники. Дом обыскали, а затем Гаджиева увезли в неизвестном направлении. Родные более двух недель не знали о его местонахождении, затем им стало известно, что он находится в московском СИЗО.

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