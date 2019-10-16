Уроженец Дагестана обвинен в финансировании терроризма

16 октября 2019, 21:55

Житель Махачкалы Шаври Гаджиев обвиняется в том, что перечислил 10 тысяч рублей фигуранту дела об организации финансирования терроризма. Экспертиза показала, что подпись на документах в банке обвиняемому не принадлежит, заявили правозащитники.

По версии следствия, в сентябре 2014 года Гаджиев из банка в Москве перечислил деньги на счет обвиняемого по делу об организации финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Уголовное дело по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в отношении Гаджиева было возбуждено московскими следователями в августе 2018 года, а в октябре ему было предъявлено обвинение и заочно назначена подписка о невыезде. 1 ноября его объявили в международный розыск и заочно арестовали за то, что он скрылся от следователей, сообщил сегодня со ссылкой на материалы следствия правозащитный центр "Мемориал". Отметим, максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.

Гаджиев все это время жил у родителей в Махачкале, он отмечался в местном УФСИН в связи с наказанием по уголовному делу об участии в незаконных вооружённых формированиях, говорится в сообщении правозащитников. Вооружённые силовики задержали Гаджиева на улице в Махачкале 9 ноября около 11.00 мск и вместе зашли к нему домой, где в это время находились двое его детей, сестра, брат и мать, утверждают правозащитники. Дом обыскали, а затем Гаджиева увезли в неизвестном направлении, говорится в сообщении.

Родные более двух недель пытались узнать что-либо о его местонахождении, затем им стало известно, что он находится в московском СИЗО, а через несколько дней информацию об этом подтвердил и сам Гаджиев, позвонив из изолятора, говорится в сообщении правозащитного центра. Семья направила к нему адвоката, которому Гаджиев пожаловался на то, что на него оказывают давление, требуя признать свою вину, а он настаивает, что невиновен, отмечают правозащитники.

Почерковедческая экспертиза показала, что подпись на платёжном документе, подтверждающем перевод денег, Гаджиеву не принадлежит, а доказательством того, что деньги переводил Гаджиев, являются только использованные при переводе его паспортные данные, отмечают правозащитники. После экспертизы в деле появились два "засекреченных свидетеля", которые утверждают, что в 2014 году работали с Гаджиевым на стройках в Москве и он упоминал о переводе денег в Сирию, говорится в сообщении.

С февраля 2019 года интересы Гаджиева представляет работающая по соглашению с "Мемориалом" адвокат Юлия Бондаренко, на 30 сентября было назначено первое судебное заседание по его делу, но его перенесли на 17 октября из-за просьбы защиты дать время на ознакомление с материалами дела, говорится в сообщении правозащитного центра. Кроме того, адвокат ходатайствовал, чтобы рассмотрение дела было перенесено из Москвы в Дагестан.

"Кавказский узел" также писал, что редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Следственные действия по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева не проводятся уже как минимум месяц, но следствие ссылается на них как на основание для продления ареста.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".