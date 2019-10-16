Защита назвала неэффективным расследование дела Гаджиева

16 октября 2019, 04:35

Следственные действия по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева не проводятся уже как минимум месяц, но следствие ссылается на них как на основание для продления ареста.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября суд в Махачкале оставил редактора отдела религии "Черновика" Абдулмумина Гаджиева под стражей до 13 ноября.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Суд по делу журналиста Абдулмумина Гаджиева 15 октября отклонил ходатайство адвокатов о разрешении вести фото и видеосъемку в зале суда. Также судья не удовлетворил ходатайство адвоката Арсена Шабанова освободить Гаджиева из клетки и разрешить ему участвовать в суде, сидя рядом с адвокатами, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

Следователь Надир Телевов обосновал ходатайство о продлении ареста Гаджиеву тем, что в настоящее время не отпали обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В качестве оснований он привел свидетельские показания Кемала Тамбиева, которые указывают на вину журналиста, а также заявил, что Гаджиев может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Кемал Тамбиев также находится под арестом в Махачкале и проходит по делу о финансировании терроризма вместе с Гаджиевым и главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым. Все они отрицают свою вину. По данным "Черновика", уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них. На заседание суда 16 июня Тамбиева доставили со следами физического насилия, он рассказал, что был избит. Примечательно, что на заседании Верховного суда Дагестана 7 октября прокурор заявил, что причастность Абдулмумина Гаджиева к финансированию терроризма в достаточной мере подтверждается протоколом его задержания и показаниями подозреваемого Кемала Тамбиева.

По словам Телевова, у следствия есть оперативные данные, полученные от МВД, которые доказывают, что в случае избрания Гаджиеву меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, он может скрыться. Следователь также заявил, что у Гаджиева есть обширные связи в кругу сотрудников силовых структур, при помощи которых он может оказать давление на следствие.

Телевов также сообщил о необходимости провести ряд следственных действия в рамках расследуемого уголовного дела. В частности, он вновь заявил, что следствию необходимо ознакомить обвиняемых Гаджиева, Тамбиева и Ризванова с постановлением о назначении молекулярно-биологической судебной экспертизы, продолжить осмотр движения денежных средств на банковских счетах, произвести осмотр незавершенного строения в селе Ново-Кули Новолакского района, допросить главу администрации этого села, произвести осмотр «Школы хафизов» в селе Новосаситли, допросить его бывшего директора, произвести «осмотр страницы в социальных сетях пользователя под псевдонимом «Трамова Альбина» и «Руслан Кисловодский».

Следователь сообщил, что в ходе предварительного следствия был опрошен ряд свидетелей, в том числе засекреченных, была произведена выемка данных о движении на счетах, а также в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов по заявлению Тамбиева о применении насилия.

Гаджиев поставил под сомнение доводы следователя

Адвокаты назвали расследование неэффективным и заявили суду, что это является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения Гаджиеву.

«Этот перечень следственных действий, о необходимости проведения которых заявил сейчас следователь, была указана еще в его ходатайстве о продлении меры пресечения Гаджиева от 10 сентября. Это свидетельствует о том, что больше чем за месяц те следственные действия, о которых заявлял следователь, не выполнены [...] Следствие не может ссылаться на невозможность завершения следственных действий и по этой причине держать под стражей обвиняемого. Само нахождение человека под стражей обязывает следствие незамедлительно провести необходимые действия», - заявил в суде адвокат Арсен Шабанов.

Защитник попросил суд отпустить Гаджиева под домашний арест.

Адвокат Асад Джабиров посетовал в суде, что 10 сентября при продлении меры пресечения Гаджиеву суд не учел ни один довод адвокатов.

«Ни один довод шестерых адвокатов не был отражен в протоколе судебного заседания, также в нем отражение не нашли доводы и нашего подзащитного. Судя по протоколу, такое ощущение, что нас как будто на том процессе и не было», - заявил Джабиров.

10 сентября суд продлил на два месяца до 13 ноября срок содержания под стражей Абдулмумину Гаджиеву.

Он назвал основания для продления ареста Гаджиеву, озвученные следователем, необоснованными. Джабиров спросил следователя, почему в предыдущих ходатайствах он не приводил сведения о том, что у Гаджиева есть связи с правоохранительных органах, однако следователь не стал отвечать на вопрос.

Тогда вопрос следователю задал Абдулмумин Гаджиев. Он спросил, много ли Телевов знает "ИГИЛовцев*, которые дружат с сотрудниками правоохранительных органов".

"Как ИГИЛовец* может дружить с правоохранителями?" - задал вопрос Гаджиев. В ответ Телевов назвал вопрос "некорректным".

После этого Гаджиев обратился к судье и напомнил, что именно он в первый раз избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Журналист заявил судье, что у него есть возможность "исправить досадное недоразумение, которое произошло четыре месяца назад".

«За четыре месяца не было выявлено никаких доказательств, подтверждающих мою вину [...] Следователь ссылается на показания и свидетелей, и подозреваемых. О каких показаниях идет речь? Единственный Тамбиев дал показания, и то под давлением, но и в этих показаниях нет ничего, за что меня можно было бы задержать», - сказал также Гаджиев.

Данные следствия о том, что он знаком с другими фигурантами и свидетелями дела и, находясь на свободе, может оказать на них давление, Гаджиев назвал не соответствующими действительности. Кроме того, он заявил, что за четыре месяца с ним не было проведено ни одного следственного мероприятия.

Корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Шабанов заявил, что никаких подвижек в следствии нет, и сроки его завершения пока неизвестны.

«Больше месяца следователь подает ходатайство, в котором указано о необходимости проведения каких-то следственных действий, и на сегодняшний день список этих действий ни на одну категорию не сократился. Следствие ведется крайне неэффективно, об этом я заявлял и в суде. Если человек находится под следствием, надо же быстро все провести, но ничего не проводится. За четыре месяца Абдулмумин был допрошен сначала в качестве подозреваемого, а потом в качестве обвиняемого. Это было еще в начале, когда его только задержали. Если такими темпами будет идти следствие, когда оно завершится, непонятно», - заявил адвокат. По его словам, Гаджиеву может грозить срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Поддержать Гаджиева в суд пришли его друзья, коллеги и родственники. Всего было около 15 человек.

Журналист не признают свою вину в финансировании терроризма. Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. О подробностях дела Гаджиева можно узнать из справки "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".