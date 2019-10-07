Участник акции с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

07 октября 2019, 13:44

Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели одиночные пикеты

Журналисты "Черновика" готовы еженедельно проводить акции с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева, прокомментировали сегодняшнюю серию пикетов представители издания.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня около десятка коллег и друзей Гаджиева пришли на центральную площадь Махачкалы, чтобы поддержать журналиста, поскольку на 12.00 мск в Верховном суде было назначено заседание по поводу избрания ему меры пресечения.

Несколько коллег Гаджиева провели одиночные пикеты с требованием освободить журналиста. Водители проезжающих автомобилей сигналили участникам пикетов в знак поддержки. Задержаний в ходе серии одиночных пикетов не было, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Коллеги и друзья Гаджиева готовы еженедельно проводить одиночные пикеты в знак протеста против его преследования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Он предположил, что уголовное дело Абдулмумина Гаджиева может стать поводом для закрытия "Черновика". "Заявляю официально и твердо,  мы будем продолжать писать статьи и новости во всех своих и аффилированных с нами источниках информации против террористов, взяточников, кумовства, бюджетных воров и нарушителей российского законодательства", - сказал Камалов.

2 октября вооруженные силовики в масках пришли в редакцию "Черновика" и провели там более семи часов. С их уходом пропали оргтехника и документы. Сотрудники издания связали обыск с делом Абдулмумина Гаджиева. Обыски нарушили работу редакции, из-за этого очередной номер газеты оказался под угрозой срыва. Силовики стремились показать, что могут надавить на журналистов, заявил заместитель главреда Магомед Магомедов.

"Мы будем выходить на пикеты еженедельно. И мы добьемся того, чтобы невиновные люди были освобождены", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

Примечание:

"Минюст Дагестана отклонил 280 заявок на акции в поддержку Гаджиева", "Представители диаспоры рассказали о массовых задержаниях в Турции выходцев с Северного Кавказа", "Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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