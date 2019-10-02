Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов

02 октября 2019, 18:48

Силовики более 7 часов провели в редакции "Черновика", а с их уходом пропали оргтехника и документы.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силовики в масках пришли сегодня в редакцию газеты "Черновик". Предписание на руки не дано, в чем причина именно такого силового обыска, я не понимаю", - сказал учредитель "Черновика" Магди Камалов, связав визит силовиков с делом Абдулмумина Гаджиева. Как минимум в течение часа силовики находились в редакции в присутствии только одного сотрудника.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Обыск в редакции "Черновика" завершился около 18.00 мск. "Обыск завершен, журналисты наконец смогли зайти в офис. В кабинетах беспорядок. Из редакции похищены документы и оргтехника", - написал в своем Twitter координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Магомедов.

Ранее, на седьмом часу обыска, Магомедов сообщил, что силовики выносят из здания системный блок компьютера. "Силовики выталкивают журналистов подальше от редакции, чтобы они не могли снимать происходящее", - написал он

В Telegram-канале редакции "Черновика" в 18.00 мск появилась фотография с "последствиями обыска". На снимке виден кабинет с несколькими столами, поверхности столов и пол завалены кипами бумаг. Между публикацией первого сообщения об обыске утром и публикацией этого фото прошло 7,5 часа.

На сайте дагестанского Управления СКР по состоянию на 18.30 мск сегодня нет информации об обыске в здании "Черновика".