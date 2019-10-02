Силовики пришли с обыском в редакцию "Черновика"

02 октября 2019, 11:14

Визит вооруженных силовиков в редакцию дагестанской газеты "Черновик" связан с делом Абдулмумина Гаджиева, предположил учредитель издания.

Вооруженные сотрудники силовых структур в масках пришли сегодня в редакцию газеты "Черновик", сообщило издание. "Не представляются. Требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Черновика".

Силовики пришли проводить обыск, уточнил учредитель "Черновика" Магди Камалов. "Предписание на руки не дано, в чем причина именно такого силового обыска, я не понимаю", - сказал он.

Камалов предположил, что визит силовиков быть связан с делом Абдулмумина Гаджиева, пишет "Новая газета".

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".