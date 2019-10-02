Редакция "Черновика" связала обыск с делом Гаджиева

02 октября 2019, 13:25

Силовики в течение часа находились в здании редакции дагестанского издания в присутствии только одного сотрудника. Обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов также утверждает, что обыск инициирован в связи с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силовики в масках пришли сегодня в редакцию газеты "Черновик". Предписание на руки не дано, в чем причина именно такого силового обыска, я не понимаю", - сказал учредитель "Черновика" Магди Камалов, связав визит силовиков с делом Абдулмумина Гаджиева.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями дела Гаджиева можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сотрудники силовых структур в масках около 10.00 мск вывели всех присутствовавших работников издания из здания газеты «Черновик», оставив одного журналиста Инну Хатукаеву. Примерно через час, около 11.00 мск, в здание пропустили политического обозревателя газеты Магомеда Магомедова, а через 15 минут и адвоката Арсена Шабанова, который стоял у здания около получаса, передал слова Магомедова корреспондент "Кавказского узла" в 11.53 мск.

По словам Магомедова, сотрудники издания не знают, что происходило в редакции более одного часа, когда силовики находились в здании одни, и не исключил, что возможны различные провокации. "Инна Хатукаева, которую (силовики) оставили в редакции, беззащитная девушка, которая работает в газете год. В моем присутствии на нее оказывалось давление",- отметил Магомедов, не уточнив, какого рода давление оказывалось на корреспондента.

"Следователи требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя. Их обоих нет на работе, они в отъезде", - цитирует сегодня Магомедова "Кавказ.Реалии".

Магомедов также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обыски инициированы следователем дагестанского управления СКР, который ведет дело редактора отдела религии издания Абдулмумина Гаджиева, а визит силовиков связан с делом Гаджиева. Постановление об обыске силовики Магомедову не предъявили, хотя он исполняет обязанности главного редактора газеты, уточнил Магомедов.

"(Следователь) лично запретил находиться в редакции больше одного адвоката. Самих сотрудников (силовых ведомств) несколько десятков. По 10 человек на каждом этаже. Не знаем, что именно ищут силовики", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов.

Магомедов также добавил, что возле здания газеты собрались журналисты дагестанских изданий, адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с правозащитным центром "Мемориал". Также на улице рядом с редакцией находятся и сотрудники издания.

Источники в силовых структурах подтвердили, что сегодняшний обыск связан с уголовным делом против журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, сообщает ТАСС и "Интерфакс".

На сайте газеты "Черновик" ведется трансляция ситуации, согласно последней опубликованной на сайте новости, обыск продолжается, сотрудники издания находятся на улице. "Также появились понятые", - говорится в сообщении на сайте газеты.

На сайте дагестанского управления СКР на 13.00 мск сегодня нет информации об обыске в здании "Черновика".