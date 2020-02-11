Адвокат выступила против повторного наказания жителя Нартана за помощь боевикам

11 февраля 2020, 19:35

Следователи обвинили освободившегося из колонии жителя Кабардино-Балкарии Хасанби Индреева в пособничестве боевику, который уже фигурировал в его деле. Защита сочла новое обвинение неправомерным и попросила рассмотреть его дело на заседании комиссии по адаптации.

Адвокат Инна Голицина сегодня направила прошение в интересах 19-летнего Хасанби Индреева, который приговором Чегемского райсуда от 24 августа 2018 года был осужден на 2 года и 3 месяца колонии за пособничество боевику Алиму Битокову. После того, как Индреев, отбыв назначенное судом наказание, освободился из мест лишения свободы, в отношении него было возбуждено уголовное дело за оказание помощи боевику Хизиру Лихову, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Алим Битоков были убит силовиками в поселке Нартан 27 августа 2016 года вместе с Ибрагимом Гуговым в ходе спецоперации. По версии силовиков, боевики укрывались в блиндаже и были убиты после отказа сдаться. По данным Национального антитеррористического комитета, Алим Битоков и Ибрагим Гугов были причастны к нападению на сотрудников ДПС 14 августа 2016 года, в ходе которого ответным огнем полицейских был убит один из лидеров вооруженного подполья Хизир Лихов.

Хасанби Индреев был осужден за совершение преступления по ст.33 ч.5, ст.208 ч.2 УК РФ (пособничество участнику незаконного вооруженного формирования), а 13 ноября 2019 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33 ч.2 ст.205.5 УК РФ (пособничество участнику террористической организации).

Индреев был осужден за то, что, будучи несовершеннолетним, в 2016 году оказывал пособничество Алиму Битокову, который, как установлено материалами уголовного дела, был знакомым его отца и вместе с Хизиром Лиховым прятался в принадлежащем ему домовладении в Нартане. Адвокат утверждает, что Хасанби Индреев по указанию отца обеспечивал боевиков продуктами, при этом он не знал их по фамилиям, не знал, что они являются членами незаконного вооруженного формирования. Эту информацию подросток узнал уже значительно позже.

«Индреев, будучи привлеченный к уголовной ответственности, ничего не скрывал от следствия и суда, рассказал обо всех обстоятельствах, подробно сообщил о своих действиях по оказанию содействия и Битокову, и Лихову», - заявляет Инна Голицина.

Она указывает, что теперь Индрееву вменяется, что он, будучи несовершеннолетним, знал и понимал, что, покупая еду и питье для двоих знакомых своего отца, которых тот приютил в своем доме, осознавал и понимал, что эти люди относятся к разным противозаконным организациям. И поскольку Лихов являлся членом структурного подразделения незаконной террористической организации «Исламское государство», то, по мнению следствия, Индреева следует привлечь к ответственности вновь по еще более серьезной статье, отмечает адвокат.

«Считаю происходящее с Индреевым недопустимым. На момент вынесения ему приговора и следствие, и суд знали, что он оказывал пособничество двоим лицам, однако, вопреки его интересам быть осужденным за единое преступление одним приговором суда, его осудив один раз, теперь пытаются привлечь к уголовной ответственности второй раз, да еще и за более тяжкое преступление. Индреев, как на тот момент, когда он, еще будучи несовершеннолетним, оказывал пособничество Лихову и Битокову, не понимал, в чем между ними разница, так и сейчас он не разделяет и не понимает, почему одни и те же действия, произведенные им в одно и то же время, квалифицируются как разные преступления и вменяются ему с разрывом в несколько лет, при том, что сведения о его действиях были у следствия с самого начала», - заявляет Инна Голицина.

По ее словам, Хасанби Индреев остался без отца, поскольку тот, «втянув его в преступление и подвергнув его жизнь риску, отказался от него, когда подросток дал показания обо всех известных ему обстоятельствах дела». Мать Индреева больна онкологическим заболеванием, практически все время находится на лечении и обследованиях, и молодому человеку неоткуда ждать помощи.

«Он чистосердечно раскаялся за то, что нарушил закон, оказывал содействие следствию, по освобождении из колонии не занялся вновь какой-либо преступной деятельностью, пытался вернуться к мирной жизни, хотел быть полезным обществу. У него есть желание и возможности к социальной адаптации, однако сейчас он находится в очень сложной жизненной ситуации и просит ему помочь. Настоящим прошением просим рассмотреть вопрос по обращению в соответствующие компетентные организации и судебные органы, с целью прекращения возбужденного в отношении него уголовного дела и оказания ему помощи в адаптации к мирной жизни, а также вынести вопрос на обсуждение на заседании комиссии по адаптации», - заключает свое прошение Инна Голицина.

Это обращение, опубликованное сегодня на сайте общественной организации «Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр», она адресовала Уполномоченному по правам человека в КБР Борису Зумакулову, председателю Правозащитного центра КБР Валерию Хатажукову и председателю Совета ПЦ "Мемориал" Александру Черкасову.

Напомним, в 2019 году через комиссию по адаптации боевиков прошли шесть из 18 освобожденных по делу о нападении на Нальчик. В мае 2018 года комиссия решила оказать содействие в поиске работы для одного из осужденных по этому же делу, который освободился из мест лишения свободы. В эту же комиссию обращаются жители Кабардино-Балкарии с просьбой обеспечить объективное рассмотрение их дел.

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