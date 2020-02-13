Москвич осужден за финансирование боевика из Дагестана

13 февраля 2020, 17:00

Суд приговорил к двум годам заключения Ислама Отемова, признав его виновным в переводе денег присоединившемуся к сирийским боевикам уроженцу Дагестана.

Согласно приговору, в 2015-2017 годах житель Москвы Ислам Отемов по просьбе выехавшего в Сирию жителя Дагестана перевел ему 61 тысячу рублей. Отемов достоверно знал, что получатель денег примкнул к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", утверждает следствие.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Отемова к двум годам лишения свободы. В свою очередь, против получателя денег возбуждено дело по статьям "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" и "Организация финансирования терроризма", сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года суд признал жителя Дагестана Сурхая Курамагомедова виновным в том, что он передал деньги участнику ИГ*.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.