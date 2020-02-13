Чиновники подтвердили массовый снос ларьков в Грозном

13 февраля 2020, 14:16

Демонтаж ларьков проводится во всех районах Грозного "по указанию сверху", сообщил чиновник префектуры Октябрьского района. Снос торговых точек находится в компетенции районных властей, возразили в мэрии. Количество ларьков на городских улицах заметно уменьшилось, констатировали грозненцы.

Как писал "Кавказский узел", несколько владельцев ларьков в Грозном сообщили о том, что представители властей требуют от них снести торговые точки. Часть ларьков уже демонтирована, предприниматели рискуют понести убытки, а продавцы – остаться без работы, посетовали горожане. Одиночные ларьки портят эстетику вида чеченской столицы, пояснил источник в мэрии.

Информацию о сносе ларьков в Грозном подтвердил начальник отдела торговли, экономики и ПТС префектуры Октябрьского района Адам Сайдуллаев. "Очистка [улиц] от ларьков проводится не только в нашем районе, но и во всем городе, по распоряжению сверху", - сказал он 12 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь сотрудник отдела экономики и бюджетного планирования мэрии Грозного сообщил, что снос ларьков - компетенция районных властей. "Это забота районов, и они этим занимаются" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, ему также поступали сообщения о сносе ларьков. Однако конкретные адреса, по которым производился демонтаж, источники не назвали, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

В Грозном наблюдается тренд на укрупнение зданий, снос "мелких базарчиков" и строительство торговых центров, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" доктор социологических наук, профессор Чеченского госуниверситета Лидия Курбанова. Она уточнила, что была в командировке в Норвегии и о случаях демонтажа ларьков не слышала.

С требованиями снести торговые точки столкнулись владельцы ларьков, расположенных вне центра города, сказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Хамид. "В центральной части города ларьков практически не было, их убрали еще несколько лет назад. Сейчас взялись за те, что были на других улицах и в поселках в черте города. У нас вдоль трассы, что вела к центру, было пять таких точек, не осталось ни одной", - рассказал Хамид, уточнив, что свой ларек демонтировал в начале февраля.

"В 2016 году пришлось убрать ларек, потому что было указание очистить центр города, но на окраинах их ставить разрешалось. Теперь и отсюда убирают. У нас на несколько кварталов ни одного ларька не оставили, а их было шесть или семь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель окраины Грозного Муса.

По словам одной из местных предпринимательниц, она пока не демонтировала принадлежащий ей торговый ларек в Ленинском районе. "Приходили, как и к другим, из администрации и участковый, сказали, что ларек нужно убрать. Мол, есть такое указание... Но я его не убрала. Место удобное, рядом многоквартирные дома, а у меня смешанные товары продаются, покупатели всегда есть. Уберу, только если с краном или бульдозером придут, как грозились. Иначе зачем мне землю в аренду дали, разрешение на постройку и торговлю?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" собственница ларька, попросив не публиковать ее имя.

Только за последние дни с территории, прилегающей к парку отдыха вблизи республиканского психоневрологического диспансера, было убрано два торговых ларька, уточнила она.

В грозненском поселке Катаяма в начале февраля убрали шесть ларьков, которые располагались вдоль одной из трасс, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Арби. "Все были из белого металлопрофиля, как везде. В одном в основном фруктами и овощами торговали, в других - продуктами, хозтоварами. Все были у дороги, что со стороны (Старопромысловского) шоссе к нам вела", - сказал Арби.

О сносе торговых ларьков рассказала и жительница Олимпийского проезда в Ленинском районе Петимат. "Место для торговли было удобное. Два университета (ЧГУ и ЧГПУ), недалеко больница. Пять-семь ларьков только в последние дни отсюда убрали. Некоторые только вложились, другие недавно обновили ларьки. Люди просто в шоке от всего этого", - сказала Петимат корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненка Лейла, в свою очередь, одобряет демонтаж торговых точек. "Какой смысл в этих металлических коробках, если уже повсеместно есть крупные магазины и все необходимое можно купить без проблем? Это в войну и после нее была нужда в стихийных базарчиках и ларьках, потому что ни магазинов, ни павильонов больших не было. По мне, так эти ларьки совершенно не нужны. Правильно делают, что их убирают. А кто хочет торговлю продолжать, у него проблем, я думаю, не будет. По всему городу здания сдаются под магазины. Бери в аренду и работай себе на здоровье", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Лейла.

Схожее мнение высказал и блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Я всегда за то, чтобы уличная торговля и уродующие город ларьки и прочие подобные строения - были ликвидированы. При этом, разумеется, закон должен быть соблюден. [...] Защитники будут всегда, поверьте, даже если бы через Грозный перегонялся скот и власти запретили бы это делать, и тут были бы резонные доводы, что надо бы разобраться, и что есть у всего этого плюсы и минусы, и были бы очередные Муса, Патимат, Зульфия и Наргиз, которые бы заявляли, что это несправедливо, и что их овцы или коровы никому не мешали, и у них есть разрешение, которое все еще в силе", - написал он 9 февраля в своей публикации "О сносе ларьков в Грозном - кто выступает против? И как быть?".

Ранее адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александра Гудименко. сообщила "Кавказскому узлу", что власти могут требовать сноса торговых точек на основании решения муниципалитета, если строение подпадает под категорию "самовольная постройка". "Просто так требовать сноса никто не имеет права. [...] Снос осуществляют на основании распоряжения, которое можно оспаривать в суде, при этом заявлять обеспечительные меры о его приостановлении", - сказала юрист.