Предприниматели в Грозном пожаловались на требования снести ларьки

09 февраля 2020, 14:45

Представители властей требуют от владельцев ларьков в Грозном снести торговые точки, часть из них уже демонтирована, рассказали предприниматели и продавцы. Одиночные ларьки портят эстетический вид чеченской столицы, пояснил источник в мэрии.

О требованиях закрыть и демонтировать ларьки сообщили корреспонденту "Кавказского узла" несколько грозненских предпринимателей. "И с администрации звонят, и участковый приходил, предупредил, что ларек нужно самим демонтировать, иначе его просто снесут. Все необходимые бумаги есть, за свет и отопление плачу, как положено, территорию вокруг ларька в порядок привел, плитку уложил от тротуара к входу. Теперь все это нужно убрать. Даже не знаю, как быть дальше, как и на что содержать семью", - сказал, в частности, предприниматель Муса.

Жительница Грозного Хеда ведет торговлю с начала 2000-х годов. "Сначала небольшой навес, как и у других, был в районе старого рынка. Потом их снесли, велели ставить ларьки. Поставила ларек. Снова претензии возникли: указание от властей пришло, что все ларьки должны иметь стандартный вид. И это сделали. У меня в городе два ларька по продаже различных товаров. В их строительство, установку вложено больше миллиона рублей, не считая налоговых выплат. Они не в центральной части города расположены. Теперь от меня требуют их убрать самой, иначе грозят снести. Куда я теперь пойду и чем буду заниматься? У меня четыре работницы, они тоже без работы останутся", - рассказала она.

По словам женщины, несколько лет назад ей уже пришлось демонтировать принадлежавший ей ларек. "Тогда тоже была кампания по сносу ларьков.. Но потом мне разрешили поставить ларек в другом месте. Пришлось заново все оформлять, взять участок земли в аренду и так далее. Почему сейчас вдруг снова надо убирать ларьки, я не могу понять", - сказала Хеда.

На территории торгового центра «Беркат» в январе были демонтированы больше десятка торговых точек, а на освободившемся месте строится большой павильон, рассказала грозненка Марет. "Те, кто там работал, ни с чем остались", - сказала она.

Эту информацию подтвердила одна из предпринимательниц. "Свой ларек мне пришлось демонтировать после того, как участковый предупредил, что в противном случае его могут просто снести. Без дохода и работы осталась не только я, но и продавщица, которая у меня работала", - сказала она.

Предприниматель Арби рассказал, что не получал письменного распоряжения о сносе его ларька. "Ни решения суда, ни каких-то письменных распоряжений я не видел. Все на словах: «есть указание», и точка. Я уже разобрал свой ларек, и зарекся его ставить. Два раза обжегся на этом, хватит уже. Уеду к брату, что живет в Ростовской области, там лучше займусь торговлей", - заявил сказал Арби.

О требовании демонтировать ларек сообщил и предприниматель Иса. "Угрожали бульдозером его снести, если не уберу. Когда я сказал, что ларек - моя собственность, которую я построила за свой счет, мне заявили, что свою собственность я могу забирать куда угодно, а вот земля, на которой он стоит, является муниципальной собственностью. Пришлось разобрать ларек, как и другим. Ларьки-то все металлические, на каркасе, так что одного дня достаточно, чтобы все демонтировать и вывезти", - рассказал предприниматель.

Продавщица Петимат рассказала, что опасается остаться без работы после сноса торговой точки, где она работает. "Я год назад устроилась продавцом в торговый ларек, который держит знакомая моей матери. В день получала по 500 рублей. Я одна воспитываю двух дочерей, для меня 15-18 тысяч рублей в месяц - серьезная сумма. Работа устраивала, от дома недалеко, школа, где дочери учатся, тоже, да и работу найти у нас практически невозможно, так что я в целом была довольна. Дней 10 назад хозяйку предупредили, что ларьки будут убирать", - рассказала Петимат.

Уличные торговые точки "портят эстетический вид города", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. "К нам ведь тысячи туристов приезжают, какое впечатление у них оставят эти железные коробки, натыканные где попало? Да, одно время на такие вещи не обращали внимания, республика восстанавливалась из руин, людям надо было дать возможность как-то выживать в этих условиях. Но времена меняются, надо искать другие решения", - сказал он.

Чиновник пояснил, что не располагает точными данными о количестве ларьков и торговых точек в городе. "Торговых ларьков по городу насчитываются сотни. Точных данных не знаю", - сказал он.

Власти могут требовать сноса торговых точек на основании решения муниципалитета, если строение подпадает под категорию "самовольная постройка", согласно ст. 222 ГК РФ, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александра Гудименко.

"Просто так требовать сноса никто не имеет права. Но надо смотреть, на каком основании принадлежат [предпринимателю] эти постройки, в собственности участок или по договору аренды. Снос осуществляют на основании распоряжения, которое можно оспаривать в суде, при этом заявлять обеспечительные меры о его приостановлении", - сказала Гудименко.

В качестве примера юрист привела снос торговых точек в Москве в 2016 году, где за одну ночь были демонтированы около 100 объектов, которые власти столицы признали объектами самовольного строительства. "Они сначала все подряд снесли, а затем люди начали судиться и частично что-то выигрывать. В любом случае, сначала должна быть размещена информация о сносе, для чего требуется произвести снос или разборку этих построек, чтобы люди успели подготовиться, подать иски в суд и попробовать оспорить это решение. Самовольные постройки однозначно начинают сносить, если у людей нет никаких подтверждающих документов, однако людей также должны уведомить, что постройка возведена незаконно, потому что при сносе может пострадать и имущество, которое находится внутри", - рассказала адвокат.