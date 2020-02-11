11 февраля 2020, 22:08

Суд освободил крестника Грайра Товмасяна

Апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минюста Норайру Паносяну, обвиняемому по делу о фиктивных аукционах.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд 6 ноября 2019 года освободил из-под стражи Норайра Паносяна, крестника главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна. Суд счел, что подозрения следствия необоснованны. В январе следствие добилось его повторного ареста.

Защита обжаловала решение суда об аресте крестника главы Конституционного суда Армении. "Апелляционный суд освободил из-под стражи Норайра Паносяна", - написал на своей странице в Facebook Тигран Атанесян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сам Норайр Паносян отрицает вину. Он связал уголовное преследование с родственными связями с Грайром Товмасяном, следует из сегодняшней видеотрансляции на Youtube-канале News.am.

Норайр Паносян заподозрен в превышении полномочий при купле-продаже муниципальной собственности. По версии следствия, Паносян при содействии чиновников мэрии Еревана на фиктивном аукционе приобрел нотариальные помещения по ценам ниже рыночных. С ним вместе был арестован также сотрудник компании, который проводил заниженную оценку недвижимости.

Ранее политолог Армен Варданян упомянул уголовное дело против Норайра Паносяна, говоря о том, что власть может прибегнуть к компромату, чтобы вынудить главу Конституционного суда Грайра Товмасяна уйти в отставку. 29 октября 2019 года следствие назвало и самого Товмасяна причастным к фиктивным аукционам. Силовики проявили интерес также к другим родственникам Товмасяна. В октябре 2019 года следователи допросили отца и дочерей главы Конституционного суда об их имуществе и финансах. Лидеры оппозиции, пришедшие на акцию протеста к зданию СНБ, сравнили действия властей со сталинскими репрессиями.

Примечание:

"Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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