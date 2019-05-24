Партия «Дашнакцутюн» упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ

24 мая 2019, 02:22

Около 2,4 тысячи человек собрались на митинг АРФ «Дашнакцутюн» в Ереване. После "бархатной революции" прошел год, однако обещанных экономических перемен так и не произошло, новая власть лишь сеет ненависть и вражду, пытаясь отвлечь граждан от реальных проблем, заявили протестующие.

23 мая в Ереване прошел митинг АРФ «Дашнакцутюн» под лозунгом «Одумайтесь!», передает корреспондент «Кавказского узла», посмотревший телеэфир Factor.tv.

По оценке «Союза информированных граждан», на акции по состоянию на 19.30 по местному времени (18.30 мск) присутствовали 2,4 тысячи человек.

В руках сторонников «Дашнакцутюн» были государственные флаги, они также держали плакаты и транспаранты с надписями «Арцах – Армения!», «Реформы, а не потрясения!», «Страна – наша!» и «Одумайтесь во имя единой Армении!».

Организаторы митинга показали власти "желтую карточку" в качестве предупреждения.

«Новые власти сочли «бархатную» революцию приоритетней Карабахской войны. Теперь говорят о революции в Арцахе (самоназвание Нагорного Крабаха), о создании комиссии по расследованию апрельской войны. Недопустимо делать из апрельской войны шоу», - заявил на митинге член АРФД Гегам Манукян (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась, однако уже 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. Никол Пашинян после прихода к власти выступил за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования конфликта. Он не уточнил, в чем именно заключается новая политика, но подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна "территории в обмен на мир" (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого "пояса безопасности" в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться".

Обещанная Пашиняном экономическая революция так и не произошла, заявил на митинге представитель Верховного Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян. Он напомнил, что арестован замминистра здравоохранения Арсен Давтян, обвинен в злоупотреблениями полномочиями глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян. Победа над коррупцией и упразднение олигархии не гарантирует экономический рост, отметил Хачатрян.

Представитель Верховного Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Лилит Галстян заявила, что в Армении за последний год сформировалась атмосфера ненависти и вражды.

«Общество стали разделять на белых и черных. Такая политика со временем обрела черты уличного правосудия, поиска внутренних врагов и контрреволюционеров», - заявила она на митинге.

Власти не удастся отвлечь общественность от реальных проблем контрреволюцией и искусственным противостоянием, считает Галстян.

Атмосфера вражды угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха, заявил представитель Верховного Бюро АРФ «Дашнакцутюн», ветеран Карабахской войны Тарон Тоноян.

По его словам, власти «вбросили в общество опасную идею контрреволюции».

«Не может быть контрреволюции в стране, власть которой получила свыше 70% голосов избирателей, и в парламенте которой нет оппозиционных сил. Это делается намеренно, чтобы отвлечь внимание общества от важных задач. Чтобы завтра свои провалы списать на контрреволюционные силы», - отметил он на митинге.

Власть должна выйти из эйфории и трезво оценить вызовы и проблемы, перед которыми встала армянская государственность за последний год, заявил на митинге глава Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

Представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян отметил, что прошел год, однако ожидания народа от властей не оправдались.

У новых властей Армении "нет программы развития страны, профессиональной команды для решения проблем страны", - приводит его слова "Спутник-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что утром 20 мая по призыву Пашиняна были заблокированы здания судов, акция прекратилась во второй половине после обращения премьер-министра к протестующим. Премьер может стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, заявила политтехнолог Армен Бадалян. Таким образом Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, полагает политообозреватель Наира Айрумян. 23 мая около 15 человек собрались перед зданием Высшего судебного совета Армении в Ереване и предъявили ультиматум всему составу совета. Если члены совета не подадут в отставку до конца мая, будут заблокированы суды по всему Еревану, пригрозили протестующие.

Фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биография Никола Пашиняна опубликованы на "Кавказском узле".