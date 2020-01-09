Следствие добилось повторного ареста крестника Грайра Товмасяна

09 января 2020, 13:38

Суд в Армении постановил вернуть под стражу бывшего чиновника Минюста Норайра Паносяна после того, как следствие ужесточило обвинение по делу о фиктивных аукционах.

Как писал "Кавказский узел", Апелляционный суд 6 ноября 2019 года освободил из-под стражи Норайра Паносяна, крестника главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна. Суд счел, что подозрения следствия необоснованны.

Норайр Паносян - бывший чиновник Минюста Армении, он заподозрен в превышении полномочий при купле-продаже муниципальной собственности. По версии следствия, Паносян при содействии чиновников мэрии Еревана на фиктивном аукционе приобрел нотариальные помещения по ценам ниже рыночных. С ним вместе был арестован также сотрудник компании, который проводил заниженную оценку недвижимости.

О решении суда заключить Норайра Паносяна под стражу на два месяца корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат обвиняемого Тигран Атанесян. По его словам, в конце декабря 2019 Паносяну предъявили новое обвинение, по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". "Это позволило следствию вновь обратиться в суд с ходатайством об аресте. И сегодня суд огласил свое позорное решение, лишенное каких-либо оснований", - заявил адвокат, добавив, что обжалует арест своего подзащитного в апелляционной инстанции.

Арест Паносяна свидетельствует, что ситуация в судебной системе усугубилась даже по сравнению с тем, что было до "бархатной революции" 2018 года, подчеркнул Атанесян.

Напомним, что ранее политолог Армен Варданян упомянул уголовное дело против Норайра Паносяна, говоря о том, что власть может прибегнуть к компромату, чтобы вынудить главу Конституционного суда Грайра Товмасяна уйти в отставку. 29 октября 2019 года следствие назвало и самого Товмасяна причастным к фиктивным аукционам. Силовики проявили интерес и к другим родственникам Товмасяна. В октябре 2019 года следователи Службы нацбезопасности Армении допросили отца и дочерей главы Конституционного суда об их имуществе и финансах. Лидеры оппозиции, пришедшие на акцию протеста к зданию СНБ, сравнили действия властей со сталинскими репрессиями.

Против председателя Конституционного суда возбуждено беспрецедентное для Армении дело об узурпации власти – следствие считает, что Товмасян занял свою должность благодаря подлогу, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона". Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным.