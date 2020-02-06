Малхаз Мачаликашвили. скриншот видео канала "Кавказ.Реалии" https://www.youtube.com/watch?v=Iv5tQwBZMwc

06 февраля 2020, 19:43

Морис Мачаликашвили приговорен к условному сроку

Участник столкновений с полицией у здания парламента Грузии Морис Мачаликашвили после сделки со следствием признал свою вину и получил два года условного лишения свободы.

Как информировал "Кавказский узел", дело Мориса Мачаликашвили было выделено в отдельное производство, так как его родственники пошли на процессуальную сделку.

Центр мониторинга и обучения правам человека 14 января опубликовал заявление, в котором указал, что показания свидетелей и видеозаписи с акции протеста в Тбилиси не подтверждают вину Мориса Мачаликашвили. Адвокат Мачаликашвили заявляла, что он не признает своей вины и готов признать только то, что случайно толкнул силовика.

Морис Мачаликашвили оформил процессуальное соглашение и признал в зале суда вину в применении силы к полицейским в ходе июньских протестов 2019 года. При этом он заявил, что не участвовал в штурме парламента. "Я не хотел врываться в парламент, я не собирался. Я защищал своего дядю", - сказал Морис Мачаликашвили.

В соответствии с условиями процессуального соглашения, Мачаликашвили приговорен к двум годам условного лишения свободы, сообщил сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Вечером 20 июня 2019 года здание парламента пикетировали тысячи активистов с различными политическими требованиями. Митингующие вели себя агрессивно, нападая на полицейских, отбирали у них щиты, а также попытались прорваться в здание. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули. 305 человек были задержаны. При разгоне акции, по данным медиков, пострадали не менее 240 человек, из них 80 силовиков. Двое людей лишились глаз, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Морис Мачаликашвили - родной племянник Малхаза Мачаликашвили, сын которого был убит во время спецоперации в Панкиси. Малхаз Мачаликашвили связал арест Мориса с требованием создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств убийства его сына. Парламент отказался создать комиссию, а дело о превышении полномочий спецназовцами, убившими Темирлана Мачаликашвили, было закрыто.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".

Примечание:

"Оправданы четверо задержанных на акции у парламента Грузии", "Лидер партии "Гирчи" отказался платить штраф за пикет в Тбилиси", "США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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