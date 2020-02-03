Защита добилась замены судьи по делу Мориса Мачаликашвили

03 февраля 2020, 21:33

Суд согласовал замену судьи по делу Мориса Мачаликашвили, обвиняемого в насилии во время протестов в Тбилиси. Его дело выделено в отдельное производство, так как родственники пошли на процессуальную сделку, пояснила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", семья Мориса Мачаликашвили настаивает на том, чтобы он заключил процессуально соглашение, в надежде на его скорое освобождение. Мачаликашвили отрицает предъявленные ему обвинения и готов признать только то, что толкнул силовика случайно, сообщила адвокат. 31 января защита заявила в суде ходатайство о смене судьи. Это мера необходима, чтобы выделить его дело Мориса в отдельное производство, пояснила адвокат.

Морис Мачаликашвили - родной племянник Малхаза Мачаликашвили, сын которого был убит во время спецоперации в Панкиси. Он оказался в числе 19 активистов, задержанных после июньских беспорядков в Тбилиси в 2019 году. Малхаз Мачаликашвили связал арест Мориса с требованием создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств убийства его сына. Правозащитники раскритиковали доказательства по делу Мориса, указав, что показания свидетелей и видеозаписи с акции протеста в Тбилиси не подтверждают версию о его нападении на силовиков.

Судья Давид Мгелиашвили сегодня удовлетворил ходатайство защиты по делу Мориса Мачаликашвили. Поскольку семья Мориса Мачаликашвили намерена пойти на процессуальную сделку, его дело было выделено в отдельное производство, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мориса Мари Кублашвили.

Она отметила, что условия процессуального соглашения ей еще не известны. "Мы ждём заявления прокуратуры", - сказала Кублашвили.

Адвокат рассказала, что в апреле истекает срок пребывания Мачаликашвили под стражей. "Согласно грузинском законодательству, максимальный срок заключения под стражей на время следствия и суда составляет девять месяцев. Морис может выйти до вынесения приговора, поскольку против него нет доказательств. Но семья настаивает на более скором его освобождении", - сказала адвокат.

Проблем со здоровьем у Мориса Мачаликашвили нет, но он "понимает, что сидит ни за что, нужно его срочно вызволять", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Мориса Анзор Мачаликашвили.

Напомним, сын Малхаза, 19-летний Темирлан Мачаликашвили, был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Темирлан пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что он был застрелен в постели. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили на "бесчеловечное обращение и неэффективное расследование". 28 января прокуратура объявила, что закрыла дело об убийстве Темирлана. Дело закрыли именно тогда, когда следствию указали на нестыковки в показаниях силовиков, отметили в Центре мониторинга прав человека.