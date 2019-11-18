США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси

18 ноября 2019, 06:53

Сторонникам оппозиции, которые проводят акции протеста, и властям Грузии следует перейти от политического противостояния к диалогу, заявили 17 ноября в совместном обращении посольство США и представительство Евросоюза в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала голосования за проект смены избирательной системы. 17 ноября протестующие заблокировали парламент страны. В городе прошли три митинга оппозиционных сил, однако, несмотря на схожие требования к властям, их участники не стали объединяться.

Протестующие требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и переформировать Центризбирком Грузии, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии опубликовали 17 ноября совместное заявление с призывом к оппозиции и властям Грузии начать диалог для поиска выхода из ситуации, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

"Мы считаем, что необходимо незамедлительно начать работу по восстановлению доверия на основе спокойного и уважительного диалога между правительством, всеми политическими партиями и гражданским обществом с целью поиска пути, который будет приемлем для всех", - цитирует заявление диппредставительств издание.

В заявлении также содержится обращение к протестующим у здания парламента Грузии, отмечает сегодня ТАСС. "Мы полностью поддерживаем право на свободу собраний и свободу выражения. Призываем всех, кто им пользуется, действовать в рамках закона и Конституции. Призываем все стороны действовать, исходя из интересов страны", - привело агентство выдержку из документа.

Напомним, что 14 ноября большинство депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. В связи с этим восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили переложил ответственность за срыв проекта на оппозицию.

Требование изменить избирательную систему выдвинули в июне участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".