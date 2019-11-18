Противники грузинских властей отказались объединяться

18 ноября 2019, 02:47

Три митинга оппозиционных сил прошли в Тбилиси. Несмотря на схожие требования к властям, участники митингов не стали объединяться.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала голосования за проект смены избирательной системы. 15 ноября протестующие перекрыли проспект Руставели и пригрозили продолжать акцию до выполнения всех требований. В акции протеста приняли участие около 5000 человек. Сегодня сторонники оппозиции снова собрались в центре города с требованием отправить правительство в отставку, а также заблокировали парламент страны.

Всего протестующие выдвинули три требования: незамедлительно отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и переформировать Центризбирком Грузии, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Три митинга провели оппозиционные партии 17 ноября в Тбилиси. Два из них были организованы прозападными партиями, один - партиями "Альянс патриотов" и "Грузинский марш".

Оппозиционные лидеры насчитали от 20 до 25 тысяч своих сторонников, которые собрались перед зданием парламента. Однако полиция заявила официально о 5,5 тысячи собравшихся на всех акциях протеста в этот день, сообщает агентство "Новости Грузия".

Представитель "Единого национального движения" Георгий Рухая категорически отказался верить в официальные цифры, озвученные МВД. По его мнению, на митинге собрались не менее 17 тысяч человек.

На акцию объединенной оппозиции прибыли люди с разных районов Грузии. Группа азербайджанской молодежи приехала из Телави (Кахетия).

"Нас прибыло больше тысячи человек. Нам нужно свергнуть Иванишвили! Он привел страну к нищете, при нем невозможно дальше развиваться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" этнический азербайджанец, студент из Гардабани Николай.

Ашот Райсян из Самцхе Джавахети заявил корреспонденту "Кавказского узла", что при Иванишвили в регионе обострились политические отношения.

"Нигде в Грузии такого нет, как у нас. Представителей оппозиции могут избить, напасть на них, возбудить уголовное дело по беспричинному обвинению. Мы прибыли, чтобы протестовать против этого", - сказал он.

Правительство допустило ряд грубых нарушений, заявил корреспонденту "Кавказского узла" член Батумского представительства "Единого национального движения" Джелал Кикава.

"Из тюрем выпущены уголовники, и по этой причине повысилась преступность в стране. Развалены государственные институты, в том числе, что прискорбно, и полиция. Отказ от обещания перейти на пропорциональную систему переполнил чашу нашего терпения! Мы требуем ухода этой власти, введения пропорциональной системы голосования и честных выборов", - заявил он.

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" участников акции протеста отметили, что пришли не с политическими требованиями, а из-за тяжелой жизни.

"Нам все равно, кто выступает, кто призывает к протесту. Мы далеки от политики, но так жить больше нельзя - цены растут, курс лари падает. Люди просто начали голодать", - сказал пенсионер Важа.

"Нужно убрать Иванишвили - он грабит Грузию. Нашим детям нужно жить", - заявила пенсионерка Майя.

Отец двух трехлетних детей, тбилисец Михеил пришел на митинг с обеими дочками.

"Я не разбираюсь в политике, не знаю, за какую партию буду голосовать - определюсь позднее. Но сейчас я обязан прийти и защитить будущее своих детей. Правящая команда грабит страну, закрывает возможности для молодого поколения. Мы должны собраться и свергнуть власть Иванишвили", - заявил он.

Еще один митинг провели участники общественного движения "Шевцавле", которые около 18.00 по местному времени (17.00 мск) отделились от общей группы демонстрантов около парламента и направились к офису партии "Грузинская мечта" на улице Шарден.

"Там находились многие депутаты парламента от правящей партии, Мы им указали, что они должны уйти", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Тамуна Дарцмелия из движения "Шевцове".

Акция перед зданием офиса "Грузинской мечты" (так называемый "Дом царя Ростома") прошла без эксцессов и беспорядков.

Участники митинга "Альянса патриотов" и "Грузинского марша" также потребовали перемен в стране, но примкнуть к митингу перед зданием парламента отказались.

"Там собираются те, кто был вместе с Саакашвили... Они сажали людей в тюрьмы, они подорвали авторитет церкви, защищали содомитов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Реваз.

"Наши лидеры правильно говорят, что осталось всего две силы - мы и Иванишвили. А остальная оппозиция - это перевертыши. Они работают вместе с Иванишвили и обманывают народ", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" дизайнер Ираклий из Тбилиси.

По данным на 02.00 мск перед зданием парламента ночуют около двухсот человек. Чтобы согреться, они прямо на проезжей части установили самодельные печки - перевернули бочки из-под горюче-смазочных материалов, накидали в них ветки и зажгли, передает присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Холодно, и мы вынуждены так обогреваться. Но дело того стоит - мы никуда не уйдем", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" тбилисец Сандро.

"Я первый день сегодня ночую на улице. Да, холодно, но я верю, что мы выстоим", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Шалва.

На ночь участники митинга повесили на дверях парламента замки, чтобы помешать депутатам попасть утром на свои рабочие места. Таким образом протестующие надеются вынудить правящую партию выполнить условия оппозиции.

В июне 2019 года в Грузии прошли массовые акции протеста, начавшиеся после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".