Лидер партии "Гирчи" отказался платить штраф за пикет в Тбилиси

18 января 2020, 10:25

Суд в Тбилиси спустя два месяца назначил Зурабу Джапаридзе штраф за участие в акции сторонников смены избирательной системы. Джапаридзе обвинил силовиков в фальсификации материалов о неподчинении полиции и заявил, что не выплатит штраф, даже если проиграет в апелляционной инстанции.

Как сообщал "Кавказский узел", с 14 ноября 2019 года у здания парламента Грузии проходила круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики, разгоняя протестующих, применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов, в том числе лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. 20 ноября 2019 года суд назначил десяти задержанным за хулиганство и неподчинении полиции административный арест, еще один активист получил штраф, а один - предупреждение. Наиболее длительные сроки ареста - по 13 и 12 дней - были назначены депутату Тбилисского горсовета Ираклию Надирадзе и главе фракции "Единого национального движения" в Верховном совете Аджарии Элгудже Багратиони.

Протестующие требовали отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, отставки правительства и внеочередных парламентских выборов "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование изменить избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Тбилисский городской суд оправдал Джапаридзе в мелком хулиганстве но признал виновным в неподчинении полиции. О решении суда, вынесенном спустя два месяца после акции протеста, сообщил 17 января на своей странице в Facebook сам Джапаридзе.

«Все присутствующие на процессе видели, что были обыкновенные фальшивые доказательства. Со стороны полицейских сфабрикован был сам отчет – две страницы, написанные 13 людьми. Когда судья ушла выносить решение, мы разговаривали с полицейскими, и они признались, что лгут. Несмотря на это, судья назначил штраф", - процитировали 17 января Джапаридзе "Новости-Грузия".

Он заявил, что в ближайшее время обжалует решение суда о штрафе, информировало издание.

"В моем случае непонятно, за что мне выписали штраф. <...> они сказали, что забыли записать в протокол, что я принимал участие в пикетировании. Я не совершал преступления, когда они подошли ко мне и стали задерживать, чему я воспротивился", - привел 17 января слова Джапаридзе "Sputnik Грузия".

Зураб Джапаридзе заранее закрыл все свои счета, чтобы не платить штрафы государству. Кроме того, на его имя не зарегистрировано никакого имущества, сообщило издание.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".