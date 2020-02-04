Суд подтвердил уроженцу Ингушетии приговор за экстремистскую публикацию

04 февраля 2020, 20:04

Верховный суд России отказался смягчить наказание жителю Ингушетии Микаилу Баркинхоеву, который получил срок за призывы к терроризму и экстремизму в соцсети. Дополнение "Кавказского узла" от 20.58 мск 4.02.2020: жалобу рассматривал Апелляционный военный суд России.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам колонии уроженца Ингушетии Микаила Баркинхоева, признав его виновным в призывах к терроризму и экстремизму.

Согласно обвинительному заключению, Баркинхоев в 2018 году разместил на общедоступной странице в одной из социальных сетей текст экстремистского содержания. Статья УК России о публичных призывах к терроризму и публичном оправдании терроризма в Интернете предусматривает до семи лет заключения, а статья о публичных призывах к экстремистской деятельности - до пяти.

Микаил Баркинхоев, чье дело суд первой инстанции рассматривал в особом порядке, признал свою вину, но приговор посчитал слишком строгим. Защита Бакринхоева обжаловала приговор

Апелляционный военный суд России счел приговор Баркинхоеву оправданным, сообщил сегодня представитель суда корреспонденту «Кавказского узла».

«Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - сообщил сотрудник пресс-службы апелляционного военного суда.

"Кавказский узел" писал, что 17 сентября 2019 года окружной военный суд назначил три года колонии жителю Ингушетии Хамзату Гайтову, осужденному по тем же статьям, что и Баркинхоев.