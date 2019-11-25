Уроженец Ингушетии осужден за экстремистскую публикацию в соцсети

В оенный суд в Росто в е-на-Дону приговорил к трем годам колонии уроженца Ингушетии Микаила Баркинхое в а, признав его виновным в призы вах к терроризму и экстремизму.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 сентября окружной военный суд назначил три года колонии общего режима и жителю Ингушетии Хамзату Гайтову, осужденному по тем же статьям.

Согласно обвинительному заключению, Баркинхоев в 2018 году разместил на общедоступной странице в одной из социальных сетей текст экстремистского содержания. При этом Баркинхоев находился в селе Южном Малгобекского района.

Обвиняемый признал свою вину, и дело рассматривалось судом в особом порядке, без рассмотрения доказательств. Суд назначил уроженцу Ингушетии три года колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права администрировать сайты в интернете. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили сегодня в пресс-службе суда корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно картотеке на сайте Южного окружного военного суда, приговор Баркинхоеву был вынесен 22 ноября. Дело рассматривалось с 30 сентября. Отметим, что уголовная статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма с использованием сети "Интернет" предусматривает до семи лет заключения, а статья о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности - до пяти..

За призывы к экстремизму и терроизму нередко судят и жителей других северокавказских республики, в частности, Дагестана. Так, 18 ноября суд в Махачкале приговорил Ису Магомедова к условному сроку. Сравнительяная мягкость наказания связана с тем, что Магомедов признал вину, сочли юристы.