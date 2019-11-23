Юристы назвали мягким приговор махачкалинцу за призывы к атакам на силовиков

23 ноября 2019, 04:03

Житель Махачкалы Иса Магомедов, получивший условный срок за призыв к нападениям на силовиков, получил мягкое наказание из-за того, что признал вину. При этом он сам был автором экстремистских призывов, а не просто распространял их, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел" Кировский районный суд Махачкалы 18 ноября приговорил Ису Магомедова к условному сроку. По версии следствия, Магомедов публиковал комментарии в социальных сетях с призывом к дестабилизации порядка в республике. Осужденный признал свою вину.

Магомедов осужден по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с уголовным делом. По его словам, в материалах дела говорится, что Магомедов называл имена убитых полицейских и призывал к дальнейшим нападениям.

"Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о проведении судебного следствия в особом порядке – без изучения доказательств его вины", - добавил источник. Он отметил, что Магомедов пользовался услугами адвоката по назначению.

УК РФ Статья 280, часть 2. "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Максимальное наказание по уголовной статье о призывах к экстремизму составляет пять лет заключения, поэтому приговор, вынесенный Исе Магомедову, можно считать мягким, сказал адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с правозащитным центром "Мемориал".

Он отметил, что за призывы к экстремистской деятельности могут привлекать как к уголовной, так и к административной ответственности. "За распространение информации с призывом к экстремистской деятельности могут привлечь по Кодексу об административных правонарушениях. В этом случае распространивший информацию может быть оштрафован на несколько тысяч рублей по решению суда. Если же человек сам совершал публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе и через интернет, то тут уже может быть применена статья Уголовного кодекса", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль Магомедов.

С этим согласился и источник "Кавказского узла" в правоохранительных органах. "Применяемая практика такова, что если человек в социальных сетях перепостил чью-то публикацию, содержавшую призывы к экстремистской деятельности, то тогда он может быть привлечен к административной ответственности, так как автором является не он. Если же человек сам написал сообщение с призывом к запрещенным действиям, то это действие подпадает под уголовное преследование", - рассказал источник.

Однако адвокат Мурад Маллаев считает иначе. Является ли распространитель экстремистских идей автором того или иного ролика или текста, не важно, сказал он. "Даже если автор этого обращения не он, но у следствия будут другие доказательства того, что он разделяет эти идеи и говорил о них в кругу знакомых и друзей, то он также может быть привлечен к уголовной ответственности", - пояснил адвокат.

Для привлечения человека по уголовной ответственности за публичные призывы к экстремистской деятельности необходимо доказать, что он умышленно пытался побудить людей к совершению действий экстремистского характера, указал Маллаев. "Следствие должно разобраться, был ли у подозреваемого прямой умысел побудить других людей к противоправным действиям. Все зависит от его внутреннего отношения к тому, что он опубликовал в соцсетях или же говорил в видеообращении. Человек мог просто сохранить ролик у себя на странице, чтобы посмотреть его позже и изучить его для себя - в этом случае он не думает о том, что его могут посмотреть другие. УК РФ не оговаривает какие-то конкретные слова, которые следователи могут характеризовать как призыв. Для установления этого назначается экспертиза", - сказал Маллаев корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь, суд, назначая наказание, должен учитывать последствия которые имела экстремистская публикация, добавил Маллаев. "Если на суде будет доказана вина подсудимого, то при назначении наказания суд учитывает не только смягчающие обстоятельства, но и исходит из того, насколько масштабны были действия обвиняемого и насколько они были опасны. Поэтому санкция по статье 280 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет", - резюмировал он.

Напомним, что 22 ноября Южный окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана Артура Гашимова, обвиненного в призывах к терроризму, к шести годам колонии. При этом осужденный признал свою вину и сотрудничал со следствием.