Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях

20 ноября 2019, 04:52

Суд признал жителя Махачкалы Ису Магомедова виновным в публичных призывах к экстремизму через комментарии в соцсетях и назначил ему условный срок.

Кировский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор Исе Магомедову по делу о призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, Магомедов публиковал комментарии в социальных сетях, в которых призывал людей к экстремистской деятельности, дестабилизации порядка в республике.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно, со ссылкой на источник 19 ноября сообщил «Интерфакс». Кроме того, осужденный был лишен права заниматься оплачиваемой деятельностью, связанной с размещением в сети видеороликов, со ссылкой на собственный источник проинформировал 19 ноября РИА «Дагестан».

По данным агентства, осужденный полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Заседание состоялось 18 ноября.

На сайте Кировский райсуда Махачкалы, по состоянию на 01.15 мск сегодня, нет информации по делу Исы Магомедова.

Отметим, что с начала 2019 года «Кавказский узел» сообщал минимум о восьми обвинительных приговорах в Дагестане по уголовным статьям об экстремизме, связанных с деятельностью в Сети. Так, 15 октября Буйнакский городской суд приговорил местную жительницу к двум годам условно за экстремистские комментарии в Интернете. А 23 сентября Хасавюртовский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, обвиненного в распространении экстремистских видеороликов.

18 февраля суд рассмотрел административное дело жителя села Терекли-Мектеб, разместившего в социальной сети флаг террористической организации. Обвиняемый был оштрафован.