20 ноября 2019, 04:52

Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях

Суд признал жителя Махачкалы Ису Магомедова виновным в публичных призывах к экстремизму через комментарии в соцсетях и назначил ему условный срок.

Кировский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор Исе Магомедову по делу о призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, Магомедов публиковал комментарии в социальных сетях, в которых призывал людей к экстремистской деятельности, дестабилизации порядка в республике.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно, со ссылкой на источник 19 ноября сообщил «Интерфакс». Кроме того, осужденный был лишен права заниматься оплачиваемой деятельностью, связанной с размещением в сети видеороликов, со ссылкой на собственный источник проинформировал 19 ноября РИА «Дагестан».

По данным агентства, осужденный полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Заседание состоялось 18 ноября.

На сайте Кировский райсуда Махачкалы, по состоянию на 01.15 мск сегодня, нет информации по делу Исы Магомедова.

Отметим, что с начала 2019 года «Кавказский узел» сообщал минимум о восьми обвинительных приговорах в Дагестане по уголовным статьям об экстремизме, связанных с деятельностью в Сети. Так, 15 октября Буйнакский городской суд приговорил местную жительницу к двум годам условно за экстремистские комментарии в Интернете. А 23 сентября Хасавюртовский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, обвиненного в распространении экстремистских видеороликов.

18 февраля суд рассмотрел административное дело жителя села Терекли-Мектеб, разместившего в социальной сети флаг террористической организации. Обвиняемый был оштрафован

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за публикацию в соцсети", "Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 ноября 2019, 04:18

  • Суд подтвердил наказание лидеру "Яблока" в Калмыкии за народный сход

    Верховный суд Калмыкии признал справедливым решение о 25 часах обязательных работ главе местного отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву за организацию схода против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова. Суд в Элисте признал активистов Санала Молоткова и Бориса Очирова виновными в нарушении порядка проведения акции в связи с молебном 1 октября.

20 ноября 2019, 03:50

20 ноября 2019, 03:00

  • Врачи заявили об осложнении состояния Огтая Гюльалыева

    Азербайджанскому правозащитнику Огтаю Гюльалыеву, пострадавшему в ДТП, необходима операция по откачке жидкости, образовавшейся после отека мозга, заявили врачи в Стамбуле. Тяжелое состояние Гюльалыева осложнили повреждения мозга и инфекция в легких.

20 ноября 2019, 02:22

20 ноября 2019, 01:36

  • Разгон протестов в Тбилиси подорвал перспективы «Грузинской мечты»

    Оппозиционеры в Тбилиси продолжили акции протеста в центре города и у здания горсуда, где рассматривались дела задержанных активистов. Силовое подавление протестов снизило шансы «Грузинской мечты» на победу на следующих выборах, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи