Житель Дагестана оштрафован за хранение флага ИГ*

23 декабря 2019, 15:43

Суд назначил административный штраф жителю Рутульского района, у которого силовики обнаружили флаг запрещенной судом террористической организации "Исламское государство", сообщили сегодня в ФСБ.

Флаг с символикой ИГ* был обнаружен у жителя села Кина 1973 года рождения в ходе обыска, который провели пограничники совместно с сотрудниками регионального МВД.

"Мужчина привлечен к административной ответственности. Решением суда на него наложен штраф. В ходе судебного заседания правонарушитель раскаялся, свою вину признал полностью", - рассказал представитель пресс-службы дагестанского пограничного управления ФСБ России, слова которого приводит сегодня агентство "Интерфакс-Юг".

В ходе судебного разбирательства мужчине также напомнили, что за призывы к экстремизму предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы по статье 280 УК РФ, сообщает также со ссылкой на информацию дагестанского погрануправления ФСБ России РИА «Дагестан».

Хранивший флаг ИГ* житель села Кина был признан виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, демонстрация которых запрещены федеральными законами), указывает «Лезги газет».

Какой суд вынес решение, размер штрафа и дата вынесения приговора не называются.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2018 года суд оштрафовал отбывающего наказание в колонии строгого режима жителя Адыгеи, разместившего в соцсети фотографии флага "Исламского государства"*.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России решением суда.