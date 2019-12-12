Адвокат Гуева заявил о волоките следствия по делу о 50 миллионах для ИГ*

12 декабря 2019, 23:43

Черемушкинский суд Москвы 11 декабря продлил срок заключения под стражу уроженцу Северной Осетии Георгию Гуеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Адвокат заявил о затягивании расследования по делу и пообещал обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева задержали в Москве 16 мая, он был заключен под стражу. Следствие утверждает, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". 14 ноября суд в Москве продлил арест Гуева на месяц.

Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, объявленного в розыск по делу о терроризме, утверждают правоохранители. Ахмеднабиев, он же Абу Умар Саситлинский - известный дагестанский проповедник. "Исламскому государству"* он перевел не менее 50 миллионов рублей, считает следствие. Гуев свою вину полностью отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда «Живое сердце», занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

В Черемушкинский райсуд Москвы на заседание о продлении срока ареста Гуева 11 декабря пришли его друзья, неравнодушные люди, а также родной брат обвиняемого, прилетевший из Владикавказа. Однако они не смогли присутствовать на процессе, поскольку поступил звонок о заминировании здания суда, за которым последовала эвакуация, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Само заседание началось после обследования здания суда саперами и кинологами в 21.30 мск и закончилось около полуночи.

Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока ареста Георгия Гуева до 13 февраля 2020 года, сообщил адвокат обвиняемого Виталий Гочиев. По его словам, следственная группа по делу увеличилась, но, несмотря на это, «следствие так и не сдвинулось с места». «Теперь (делом занимаются) четыре следователя, один из них присутствовал (в суде), заявленное ходатайство (о продлении срока заключения под стражей) по сути дублировало предыдущие. (Следствие) ссылается на не допрошенного свидетеля, указанного в предыдущем ходатайстве, на некие поручения, не исполненные на этот момент. На этом основании просили продлить срок содержания под стражей до 13 февраля 2020 года, на два месяца», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гочиев.

Следователь указал в своем ходатайстве, что обстоятельства, послужившие основанием для ареста Гуева, не изменились, сообщил адвокат. Защита возражала против ходатайства, указывая, что Гуев не намерен скрываться от следствия и просила избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. «Защитой и обвиняемым были отмечены данные о личности Гуева. Кроме того, в суде было указано, что у родных Гуева имеется в собственности жилое помещение в Москве и просили избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста», - рассказал адвокат.

Суд в своем постановлении указал, что «оснований для отмены или изменения ранее избранной меры пресечения не имеется», ссылаясь на то, что Гуев обвиняется в особо тяжком преступлении и «не имеет постоянной регистрации в Москве, описал мотивировочную часть решения суда адвокат. «Все постановления (суда) дублируют прежние. Постановление считаем незаконным, необоснованным и не соответствующим нормам УПК РФ», - заявил Гочиев, добавив, что намерен обжаловать это решение суда.

Адвокат пожаловался на волокиту по делу

Защита указала в суде, что следователем допущена волокита: с мая по декабрь не был допрошен свидетель, который указывается в каждом ходатайстве о продлении срока, пояснил адвокат. «Судья не задал следователю вопрос, почему этого не произошло, и следователь не смог пояснить нам этот момент», - сообщил Гочиев, добавив, что это нарушает статью 109 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой следствие должно изложить основания и мотивы дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

Защита также указала в суде на отсутствие информации о движении денежных средств по расчетному счету Гуева, сообщил адвокат. «Проверить все выписки не составляет огромного труда, и не надо этим заниматься на протяжении полугода. Сколько мы просили предоставить нам выписки по счету Гуева о том, что по его счетам проходило около 50 миллионов рублей, но следствие, видимо, стесняется этих выписок и не хочет показывать те небольшие суммы, которые поступали в виде заработной платы либо отправлений от родителей. Иных средств в его распоряжении не было, и по счетам они не проходили», - заключил адвокат.

Георгий Гуев на заседании 14 ноября заявил, что его "арест продлевается из месяца в месяц, несмотря на то, что следственные мероприятия не проходят, а доказательств его вины так и не представлено". Допрос лиц, указанных в ходатайстве, с мая до настоящего времени не проведен, выписки о переводе денежных средств террористам не представлены и не изучены, отметил он.

По словам адвоката, Гуев чувствует себя удовлетворительно. «Однако моральная тяжесть содержания под стражей и дополнительные два месяца содержания в камере подавляют его […] На данный момент он углубился в чтение, развивается и старается отвлечь себя от повседневной тюремной жизни», - рассказал Гочиев.

На сайте Черемушкинского райсуда Москвы говорится, что ходатайство о продлении срока ареста Гуева поступило в суд 6 декабря. Судья Сергей Хомяков удовлетворил ходатайство на заседании 11 декабря. Текст решения суда, по состоянию на 23.30 мск сегодня, на сайте суда не опубликован.

Напомним, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев окончил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова в Москве. В последние годы он проживал с семьей в столице. Гуев работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а последние два года - экспертом строительной компании АО "Промстрой". Ранее он обращался к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективное расследование его дела.

Новости о влиянии ИГ на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.