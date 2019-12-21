Житель Чечни заподозрен в причастности к сирийским боевикам

21 декабря 2019, 12:42

Выехавший в Сирию уроженец Урус-Мартановского района убеждал своих знакомых в Чечне присоединиться к боевикам, заявило следствие.

По словам сотрудника республиканского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый продолжает воевать на Ближнем Востоке. "Установлено, что находящийся в рядах боевиков запрещенной в России террористической организации 26-летний житель Урус-Мартановского района Докаев через интернет выходил на связь со своими знакомыми и склонял их к выезду на Ближний Восток и вступлению в незаконное вооруженное формирование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Против Докаева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, ему грозит до 15 лет заключения, добавил силовик.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в вербовке боевиков для "Исламского государства"* был заподозрен житель Шелковского района Чечни.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России решением суда.