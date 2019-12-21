21 декабря 2019, 12:42

Житель Чечни заподозрен в причастности к сирийским боевикам

Выехавший в Сирию уроженец Урус-Мартановского района убеждал своих знакомых в Чечне присоединиться к боевикам, заявило следствие.

По словам сотрудника республиканского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый продолжает воевать на Ближнем Востоке. "Установлено, что находящийся в рядах боевиков запрещенной в России террористической организации 26-летний житель Урус-Мартановского района Докаев через интернет выходил на связь со своими знакомыми и склонял их к выезду на Ближний Восток и вступлению в незаконное вооруженное формирование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Против Докаева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, ему грозит до 15 лет заключения, добавил силовик.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в вербовке боевиков для "Исламского государства"* был заподозрен житель Шелковского района Чечни.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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