17 декабря 2019, 09:59
Житель Чечни заподозрен в вербовке боевиков для ИГ*
Житель Шелковского района Чечни убеждал знакомых примкнуть к боевикам террористической организации в Сирии, предположили правоохранители.
По версии следствия, 36-летний житель Шелковского района Пайзуллаев убеждал своих знакомых выехать в Сирию и стать боевиками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне.
"Пайзуллаев находился в контакте с одним из участников незаконного вооруженного формирования в Сирии и по его указанию занимался вербовкой рекрутов в ряды боевиков. Эти действия подпадают под определение ч. 1 ст. 205.1 УК РФ", - сказал он.
Часть 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к террористической деятельности) предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.
На сайтах республиканского МВД, управления Следственного комитета и прокуратуры информация о расследовании дела, по состоянию на 09.40 мск, не опубликована. Комментариями от родственников Пайзуллаева относительно версии правоохранителей «Кавказский узел» также пока не располагает.
Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".
* "Исламское государство" (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России решением суда.
Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"