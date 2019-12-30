30 декабря 2019, 15:46

Суд отменил штраф Гусоеву за публикацию фрагмента "Списка Шиндлера"

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу на штраф владикавказскому студенту Илье Гусоеву за размещение в соцсети отрывка из фильма о Холокосте.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря суд во Владикавказе оштрафовал на тысячу рублей студента Илью Гусоева, признав пропагандой нацизма фрагмент фильма "Список Шиндлера", размещенный им в соцсети шесть лет назад. Защита подала в Верховный суд Северной Осетии жалобу на это решение.

Отрывок из фильма "Список Шиндлера" не является экстремистским, указал ранее депутат гордумы Владикавказа Сослан Дидаров. Оппозиционер Алексей Навальный расценил штраф Гусоеву как симуляцию борьбы с экстремизмом.

Верховный суд Северной Осетии отменил штраф студенту Илье Гусоеву за публикацию фрагмента фильма «Список Шиндлера», сообщает сегодня "ОсНова".

Апелляционная инстанция не только отменила постановление суда первой инстанции, но и прекратила производство по делу, уточнил на своей странице в Facebook адвокат Гусоева Алан Тедеев.

"Хочется поблагодарить Верховный суд республики за адекватность и принципиальность", - написал юрист.

Демонстрация нацистской и экстремистской символики не будет наказываться при условии формирования "негативного отношения к идеологии нацизма" и отсутствия "признаков пропаганды или оправдания нацизма", следует из федерального закона №421-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", размещенного 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно карточке дела, размещенной на сайте суда, заседание было намечено на 10.00 мск 30 декабря.

Примечание:

"Краснодарец сообщил об интересе силовиков к фрагменту детской сказки", "Житель Элисты заподозрен в размещении экстремистских материалов", "Запрет организаций неоязычников в Ставропольском крае может привести к их радикализации".

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