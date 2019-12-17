Вход в здание Советского районного суда во Владикавказе. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

17 декабря 2019, 10:54

Владикавказский студент оштрафован за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

Суд во Владикавказе оштрафовал на 1000 рублей 19-летнего студента, признав пропагандой нацизма отрывок из фильма о Холокосте, размещенный им в соцсети шесть лет назад. Защита решила обжаловать это решение.

Советский райсуд Владикавказа признал 19-летнего студента юрфака одного из вузов Северной Осетии виновным по ст. 20.3 КОАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики).

Суд счел правонарушением публикацию отрывка из фильма "Список Шиндлера", в котором нацист убивает еврея, сообщили вчера, 16 декабря, "Кавказ.Реалии".

По данным издания, видео было размещено в соцсети еще шесть лет назад, однако сотрудники Центра по противодействию экстремизму обратили на нее внимание только сейчас.

Молодой человек оштрафован на 1000 рублей. "Мы надеялись, что суд примет во внимание совсем свежую поправку от 2 декабря 2019 года о том, что нацистскую символику и атрибуты запрещено распространять за исключением случаев, когда их демонстрация формирует негативное отношение к идеологии нацизма и не содержит признаков пропаганды. Сейчас мы будем обжаловать решение в Верховном суде республики", - цитирует издание адвоката Алана Тедеева.

Демонстрация нацистской и экстремистской символики не будет наказываться при условии формирования «негативного отношения к идеологии нацизма» и отсутствия «признаков пропаганды или оправдания нацизма», следует из федерального закона № 421-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", размещенного 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Оштрафованного студента из Владикавказа зовут Илья Гусоев, сообщила 16 декабря "Медиазона". Согласно информации на сайте Советского райсуда, дело Ильи Гусоева поступило в суд 13 декабря. Дата решения суда в карточке дела не указана.

Примечание:

"Краснодарец сообщил об интересе силовиков к фрагменту детской сказки", "Запрет организаций неоязычников в Ставропольском крае может привести к их радикализации", "Житель Элисты заподозрен в размещении экстремистских материалов".

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