Политики и студенты поддержали Гусоева

22 декабря 2019, 02:56

Отрывок из фильма "Список Шиндлера", из-за которого оштрафовали студента из Владикавказа Илью Гусоева, не является экстремистским, отметил депутат гордумы от "Патриотов России" Сослан Дидаров. По мнению оппозиционера Алексея Навального, штраф Гусоеву - симуляция борьбы с экстремизмом. Флешмоб с хэштегом #ЯМЫГУСОЕВ запущен в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря суд во Владикавказе оштрафовал на тысячу рублей студента Илью Гусоева, признав пропагандой нацизма отрывок из фильма "Список Шиндлера", размещенный им в соцсети шесть лет назад.

Депутат городской думы Владикавказа от партии «Патриоты России» Сослан Дидаров сказал 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что посмотрел отрывок из фильма "Список Шиндлера", за публикацию которого был оштрафован студент Илья Гусоев, и он "не имеет никакой экстремистской направленности".

«Я надеюсь, что апелляцию в Верховном суде мы выиграем», - сказал Дидаров.

Прокомментировал дело Гусоева оппозиционный политик Алексей Навальный. По его мнению, штраф Гусоеву - симуляция борьбы с экстремизмом.

«Они сидят на летучке и говорят, что им нужны преступления, а то потом в Москве в главке скажут: " ... Где ваша борьба с экстремизмом? Выявляйте и наказывайте!" Ровно таким образом и происходит все", - заявил он на своем канале на YouTube.

Адвокат правозащитной организации «Агора» Виталий Зубенко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не видел отрывок, из-за которого был оштрафован Гусоев, но сам фильм "Список Шиндлера" является антифашистским.

«Эту публикацию нужно рассматривать в контексте [...] Если речь идет о том фильме, фрагмент из которого был опубликован, и исходя из имеющихся уже в законе поправок, он не является экстремистской публикацией [...] Безусловно, нужно добиваться, чтобы было прекращено производство по данному административному делу», - считает адвокат.

Демонстрация нацистской и экстремистской символики не будет наказываться при условии формирования "негативного отношения к идеологии нацизма" и отсутствия "признаков пропаганды или оправдания нацизма", следует из федерального закона №421-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", размещенного 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Адвокат Гусоева Алан Тедеев отказался от комментариев до рассмотрения жалобы на постановление первой инстанции в Верховном суде Северной Осетии. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока дата рассмотрения апелляции неизвестна.

Пользователи соцсетей выступили в защиту Гусоева

Флешмоб с хэштегом #ЯМЫГУСОЕВ запущен в соцсетях. По мнению пользователей, Гусоева привлекли к ответственности несправедливо.

«Один из студентов нашего университета попал в ситуацию, которая, к сожалению, уже мало кого удивит. Илью Гусоева, второкурсника с юридического факультета СОГУ то ли во имя превосходной статистики, то ли «от нечего делать» задержали правоохранительные органы. Актер студенческого КВН, который успешно совмещает учебу с юмором, 19-летний Илья в 2013 году совершил, как он тогда думал, обычное действие, которое не имеет никакой перспективы в будущем. Ан нет, в 2019 году ему аукнулся пост, размещённый в соцсети «ВКонтакте». Павел Дуров проглядел, но спустя почти 7 лет пристальные и озабоченные работники правоохранительных органов все же вычислили его - экстремиста Гусоева. Илью заклеймили этим нехорошим словом и оштрафовали за размещённый на своей странице отрывок из фильма «Список Шиндлера», имеющего, между прочим, семь Оскаров», - написал на своей странице 17 декабря в Facebook Дыгуры Алан. По данным на 02.56 сегодня, 22 декабря под публикацией стоит пять отметок "Нравится" и один комментарий.

Он отметил, что студенты не намерены оставаться в стороне.

«Юридический факультет СОГУ хочет поддержать несправедливо обвиненного Илью и запускает хэштег во имя правосудия, во имя наших прав. Присоединяйтесь и вы! #ЯМЫГУСОЕВ», - говорится в сообщении на его странице.

Поддержали флешмоб пользователи соцсети "ВКонтакте".

"Когда маразм крепчает, нельзя молчать", - прокомментировал ситуацию Давид Бекмурзов, сопроводив публикацию хэштегом.

"Теперь время молодых показать всем, как нужно стоять друг за друга", - написал в поддержку Гусоева Вадим Чельдиев.