Видео с избиением должника возмутило пользователей Instagram в Чечне

03 февраля 2020, 13:44

Пользователи чеченских пабликов соцсети сочли неэтичной публикацию видеозаписи, на которой представители орстхоевского тейпа бьют палкой родственника, не вернувшего кредиторам долг. Такое видео может спровоцировать родственников и других должников на самоуправство, предположили жители Чечни.

Видеозапись избиения опубликована сегодня ночью в Instagram-пабликах "Чечня онлайн" и "Про Чечню и не только", насчитывающих 29,6 тысячи и 360 тысяч подписчиков соответственно. "В Ингушетии родственники наказали мужчину за то, что тот брал деньги в долг у людей и не возвращал", - говорится в обеих публикациях. Когда и где снято видео, не уточняется.

На кадрах видео, сделанного в темное время суток, виден лежащий на земле вниз лицом мужчина. "Это сын моего дяди по отцу. Мы из тейпа Цечой (представители орстхоевского тейпа Цечой живут и в Чечне, и в Ингушетии и причисляют себя как к чеченцам, так и к ингушам. - Прим. «Кавказского узла»). Он брал в долг у людей и не возвращал долги. Мы говорили тебе: верни? Не отдал. Потому мы его немного накажем, и потом он вернет", - говорит мужчина за кадром, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Клянусь Всевышним, верну", - заверяет лежащий, после чего ему наносят около двух десятков ударов палкой по бедрам. В ответ на крики избиваемого и клятвенные заверения, что он отдаст долги, голос за кадром говорит: «Вернуть надо, если (тебе) сказали вернуть». Запись обрывается после выкрика избиваемого: «Отдам!».

Под публикацией в паблике "Про Чечню и не только" размещено, по состоянию на 13.25 мск, 232 комментария. Под публикацией в сообществе "Чечня онлайн" количество комментариев скрыто.

Авторы многих комментариев сочли наказание заслуженным. "Если бы каждого так наказывали, держали бы свое слово и вовремя возвращали долг!" – написал, в частности, abrek.95.3091, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Мужчины цечой, хороший пример", – написал в комментарии adam__psy, слова которого также перевел корреспондент "Кавказского узла".

При этом некоторые пользователи соцсети сочли неприемлемой публикацию такого видео. "Зачем всему миру показывать, ни стыда, ни совести", - написал, в частности, mansurkurbanov1995. "[Зачем] на камеру снимать и выставлять это напоказ", - согласился apolon_____13.

"Наказали правильно, но снимать и выкладывать запись в свет - это неправильно. Может, он осознает свои грехи и исправится, а запись навсегда уже будет в просторах интернета гулять на потеху людей", - написал zelimkhan_levrone. "Само действо правильное, а снимать зачем такое?" – задался вопросом timurvorokov.

Опубликованный ролик может спровоцировать других кредиторов на такие же действия, высказал опасение сотрудник одной из неправительственных организаций Чечни Абубакар. "Представители тейпа Цечой подали плохой пример, теперь это может повлечь цепную реакцию. Другие теперь могут взять это «на вооружение» и начать прилюдно наказывать своих, тем самым давая понять потерпевшим, что они прилагают все усилия для того, чтобы разрешить ситуацию", - сказал Абубакар корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение озвучил бывший сотрудник МВД Чечни Ибрагим. "Теперь это может вызвать желание и у других родственников должников заняться подобной «профилактикой», чтобы, во-первых, оправдаться перед потерпевшими, а во-вторых, показать, какие они крутые и справедливые. В принципе, людей можно понять, но вообще-то это видео может стать поводом для проведения проверки со стороны правоохранительных органов", - сказал Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

"Я могу понять родных человека, который набрал долгов и не возвращает их, из-за чего им приходится краснеть перед людьми. Претензии ведь в таких случаях предъявляют не только самому должнику, но и его близким, старшим в семье, в роду. Но и избивать человека палкой за это и выставлять потом на всеобщее обозрение - тоже не метод. Это вообще-то самоуправство и самосуд", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Рамзан.