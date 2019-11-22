Ингушские пользователи Instagram раскритиковали орстхоевца за ролик о границе с Чечней

22 ноября 2019, 05:21

Заявление представителя тейпа орстхоевцев о том, что спорные территории на границе с Ингушетией принадлежат Чечне, спровоцировало негативную реакцию ингушских пользователей соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", участники съезда совета ингушских тейпов, который прошел в Назрани 9 ноября, назвали "величайшей несправедливостью" изменение границ республики. Они, в частности, потребовали от федеральных и республиканских властей отменить соглашение о границе с Чечней.

Подписанное 26 сентября 2018 года соглашение о границе между Ингушетией и Чечней не разрешило, а лишь подогрело давний спор о границе двух республик. Руководство Чечни считает, что этой границы после распада Чечено-Ингушской АССР вовсе не существовало, а спорные земли всегда относились к территории Чечни. При этом чеченская сторона апеллирует к границам 1934 года и договору о разграничении территории, подписанному Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Видеозапись с заявлением представителя тейпа орстхоевцев о том, что спорные территории на границе с Ингушетией принадлежат Чечне, была опубликована 20 ноября в Instagram-пабликах «Чечня онлайн» и «ЧП/Чечня», на которые подписаны 27,9 тысячи и 76,4 тысячи пользователей соответственно.

На видео продолжительностью около полутора минут, озаглавленном "Обращение орстхой к ингушам", показан немолодой мужчина, стоящий в окружении слушающих его людей. "Граница была по [реке] Фортанге от [селения] Цечу-Ахке - это правда. То что Цечу-Ахке находилось в Галанчожском районе – правда. Мой отец Абдул был там, в Галанчожском районе, главой села", - заявил на видео представитель орстхоевцев. Он упрекнул ингушей в необоснованной "обиде" на чеченцев. "Чеченцы наши братья. Они наши братья, которых мы не можем оттолкнуть. [Выступая на митингах], снимая это на телефоны, что вы творите? Что это за благородная работа? Дай нам Всевышний согласия", - сказал представитель тейпа, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Орстхоевцы относят себя к различным этническим группам, рассказала ранее "Кавказскому узлу" научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Танзила Чабиева. "Часть из них себя идентифицирует в качестве ингушей, другая часть - в качестве чеченцев, ну а третья - как самостоятельная этно-единица", - пояснила историк.

В паблике "ЧП/Чечня" ролик набрал более 3,4 тысячи отметок "нравится", однако комментариев под ним не опубликовано. В паблике "Чечня онлайн" количество "лайков" под видео не указано, при этом оно набрало более 2,5 тысячи просмотров, под ним размещено, по состоянию на 04.30 мск 22 ноября, 50 комментариев.

Авторы некоторых из них в резких выражениях раскритиковали орстхоевца. В частности, пользователь с ником "h___s___06___djeirho" уничижительно прокомментировал возраст выступающего. "Кто вам дал право решать, где что было...Кремль 300 лет играет с нашими ингушскими землями, а у вас память короткая", – написал пользователь.

Другие участники дискуссии, напротив, призвали оппонентов учесть мнение орстхоевца. "Я дагестанский чеченец. Мне хочется, чтобы между вайнахами было согласие... Ингуши, братья мои, почему не послушать этого человека? Всё, что он говорит, ведь можно проверить. Он говорит, что его отец являлся главой села (это же легко проверить), он называет села по Фортанге и говорит, что они были чеченскими (тоже ведь можете проверить). Всё, что он говорит, можно проверить. Зачем старика бездоказательно обвиняете во всех смертных грехах? Один его назвал продавшимся за земельный участок, другой обвинил его в продажности за деньги, третий обвинил его в сумасшествии, четвёртый вообще во всём, что только можно. Людям, кто бездоказательно обвиняет этого старика, должно быть стыдно", - написал, в частности, пользователь "bons678".

"Мы с вами - мусульмане в первую очередь. Все мусульмане - братья. Каждая душа вкусит смерть и наш кусок земли - это два метра", - обратился к участникам спора "mr_brodyga_666".

Наиболее исторически оправданной является граница, которая обозначалась по руслу реки Фортанги, сказал в октябре 2018 года "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, доцент ЧГУ Сайпуди Натаев. "По Фортанге - это разделение допустимое", - отметил историк.

Жители Чечни сочли выступление орстхоевца попыткой смягчить межнациональную напряженность

Житель Чечни Адлан расценил выступление представителя тейпа орстхой как попытку смягчить напряженность вокруг спорных земель. "Ролик с выступлением представителя тейпа орстхой, которые и живут на этих спорных землях, это одна из попыток обуздать бушующие страсти. Человек призывает говорить правду и призывает к согласию, но и то отдельные комментаторы позволяют себе его оскорблять. Таким образом согласия нам никогда не достичь", - сказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

"Представитель тейпа орстхой ясно дал понять, что те, кто выступает с претензиями относительно границ, неправы. У нас и так все знают, где и когда проходила граница с Ингушетией, кому какие земли принадлежали и принадлежат. [...] Мне кажется, эти споры до добра не доведут", - сказал "Кавказскому узлу" житель Чечни Асланбек.

"Я бы на месте властей организовал чечено-ингушский съезд с участием старейшин, известны деятелей, богословов, властей, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Ничего хорошего эти бесконечные и бессмысленные споры о границах не дадут", - сказал "Кавказскому узлу" житель Грозного Ибрагим.

Ингушские историки раскритиковали заявление орстхоевца

Изначально весь нынешний Галанчожский район, а не только та территория, что передали сейчас Чечне, входили в XIX веке в Ингушский округ Терской области, утверждает ингушский историк Нурдин Кодзоев.

"Позднее эти территории включили в Аргунский округ, который потом вошел в состав Чечни. В целом и Аргунский округ был образован на территории обитания ингушских племён. Это зафиксировано и в русских документах того периода», - сказал Кодзоев "Кавказскому узлу".

По его словам, на самом деле граница между Ингушетией и Чечне проходила по реке Фортанге только в нижнем её течении при впадении в Сунжу.

«А часть территории южнее реки Мелхи до Бокового хребта никогда не была в составе Чечни, но она составляет половину переданной ныне территории. Верховья Фортанги полностью были ингушскими. Там не было даже дороги с востока, из Чечни, так как горный хребет закрывает проход. До недавних пор чеченцы ездили через Ингушетию, пока не проложили из Бамута дорогу, разрушив при этом памятники истории. Чеченцы на тех территориях никогда не жили, не живут и не будут жить. В тех местах ни одной чеченской могилы нет», - рассказал он.

По мнению Кодзоева, орстхоевцы являются ингушским родом. «В XVII веке с территории современной Осетии ингуши переселились на эти земли под давлением кабардинцев, которые со второй половины XVI века устремились на восток. Часть беженцев поселились в урочище Эршты, что на ингушском означает «зимник», то есть местность, куда на зиму сгоняли овец. Именно по месту жительства их и назвали эрштхо. Гораздо позднее небольшая часть орстхойцев, которые оказались в Чечне, перешли на чеченский язык. Такая ситуация была и на приграничье с другими народами. Так, в Осетии некоторые ингушские роды перешли на осетинский и считаются осетинами, в Грузии перешли на грузинский, приняли их веру и стали называть их грузинами. Хотя многие из них помнят своё происхождение», - считает историк.

Некоторые представители ортсхоевцев выступают с заявлениями в пользу позиции Чечни, потому что «подкуплены» её руководством, предположил он. «У Рамзана [Кадырова] денег навалом, и они могут заявлять, что угодно, но эта территория принадлежит сейчас всему ингушскому народу, а не только одному роду, и надо исходить из интересов всего народа», - полагает Кодзоев.

В свою очередь, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Танзила Чабиева сообщила "Кавказскому узлу", что, согласно статистическим данным за 1890 год, жители селения Цеча-Ахк писались как ингуши.

«Был Ингушский округ, в его состав как раз-таки и входило селение Цеча-Ахк», - отметила она.

По ее словам, несмотря на желание в тот период у царских наместников передать эти территории Аргунскому округу, это не было реализовано по ряду причин. Граница в тот период проходила по правому берегу Фортанги, уточнила Чабиева. «На востоке аж до реки Гехи и во весь правый берег реки Фортанги», - пояснила она.

Чабиева указала, что бытует мнение о существовании так называемой Малой Чечни частично по этой территории и что лишь 4 года земли находились в статусе ингушских. «Все это является необоснованным. К тому же со времен царской России и в последующем СССР эти территории не раз делили, урезали, увеличивали, присоединяли, отдавали. Вопрос в том, что жили там ингуши и основали ингуши», - считает историк, отметив, что помимо этого видео, есть ролики, где другие орстхоевцы говорят, что это земли ингушей.

Чеченские историки считают бесперспективным спор о границе с отсылкой на исторические сведения

Отсылка к давним историческим периодам для определения границ бесперспективна, поскольку в то время границ в современном понимании между кавказскими народами не существовало, заявил ранее «Кавказскому узлу» старший научный сотрудник Центра нахских исследований ЧГПУ Сулейман Демелханов.



«Как таковых границ в условиях отсутствия государственности в современном понимании не было и быть не могло. Кавказ всегда отличался этнической чересполосицей, четких границ не существовало, всегда шли миграционные процессы во всех направлениях. Не было каких-то этносов, замкнутых в рамках своих границ, этот вопрос до бесконечности можно углублять и дойти до каменного века в попытках установления национальных границ. Да, были княжества у целого ряда народов Северного Кавказа, но и там границ в современном понимании не было», – указал Демелханов, подчеркнув, что линий границы между чеченцами и ингушами ни в одном документе достоверно проследить невозможно.

Чеченский политолог и историк Руслан Мартагов считает несостоятельными ссылки ингушской стороны на исторические сведения. «Такими темпами мы дойдем до скифских и сарматских племен. Есть конституционно закрепленный акт о границах от 1934 года, с которым волей-неволей были согласны все стороны, вот из этого надо исходить. Это самый оптимальный вариант. Уход куда-то в седую старину ни к чему хорошему не приведет, это приведет к тому, что будут требования вернуть Карабулак. Подобного рода углубления в историю могут только осложнить ситуацию. Участников тех исторических событий, о которых они говорят, уже нет: либо они умерли, либо уехали в Турцию и стали турками. Мне непонятно, почему они вспоминают про это», – сказал ранее Мартагов "Кавказскому узлу".

Апелляция к документам давностью в несколько веков в современных реалиях не имеет под собой никакого основания, полагает чеченский публицист и историк Ризван Ибрагимов.

«Чеченцы и ингуши — это один народ, у которого не может быть границ. Есть у нас группа, возглавляемая исследователем Пахруди Арсановым, который занимается генеалогией чеченских и ингушских тейпов, их родословной. По результатам этих исследований у нас общие предки на отдалении 200-400 лет. Среди ингушей есть более близкие чеченским тейпам, чем некоторые чеченцы и наоборот. А то, что сейчас муссируется вопрос по границе, — это чистая политика», – сказал Ибрагимов ранее «Кавказскому узлу».

В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией "Кавказский узел" стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской сторон. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. "Кавказский узел" неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах "Кавказского узла" представлены также аргументы орстхоевцев, чеченской диаспоры, и аккинцев, проживающих в Дагестане, где остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района.

На "Кавказском узле" содержится полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами дан в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказский узел" обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".