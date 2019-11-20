Ингушские историки поставили под сомнение тезисы чеченских коллег

20 ноября 2019, 06:49

Чеченские историки игнорируют некоторые исторические документы, статистику и современные данные самоидентификации народов, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские историки, комментируя мнение чеченских коллег о несостоятельности доводов Совета тейпов Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", чеченские историки заявили, что ссылки совета тейпов Ингушетии на документы и карты давностью в сто и более лет несостоятельны, так как границы расселения кавказских народов за прошедшее время изменились кардинально.

Участники съезда совета ингушских тейпов, прошедшего в Назрани 9 ноября, назвали величайшей несправедливостью изменение границ республики. Председатель общественной Комиссии по определению территорий и границ Ингушетии Асхаб Гойгов призвал исходить при определении границ с Чечней "из реалий до насильственных изменений границ". По словам Гойгова, с ингушами поступили несправедливо "и в то время, когда Сунженский округ был передан Чеченской автономной области, не учитывая интересы ингушского народа; и когда город Владикавказ был передан Осетинской республике; когда Пригородный район и часть Малгобекского района были оставлены в составе Северной Осетии".

Учредитель Ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Танзила Дзаурова считает странным, что чеченские историки игнорируют историю XIX века, когда на территории Сунженского района были основаны многие селения не только орстхоевцами, но и выходцами из сердца горной Ингушетии - этническими ингушами.

«Исходя из чего надо брать за основу документирование расселения народов от 1934 года, а не брать за основу расселение этносов в середине XIX столетия? Ведь в 1930-е годы шли массовые репрессии, и политическую карту перекраивали так, как хотел Кремль», - заявила она 19 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченский историк и политолог Руслан Мартагов заявил, что Сунженский район к ингушам "не имеет никакого отношения". "Вполне логично, что этот район принадлежит чеченцам. 90 процентов населения района были и есть чеченцы. Если уйти в глубину истории, то там также жили орстхоевцы (орстхой – вайнахский субэтнос, представители которого ныне живут и в Чечне, и в Ингушетии, – прим. "Кавказского узла"), которые в массе своей стали мухаджирами. А из тех, которые остались, часть записались ингушами, другая часть – чеченцами", - заявил, в частности, он.

По мнению Дзауровой, в целом перекройка границ связана с Кавказской войной.

«Чересполосное расселение разных этнических групп должно было, по замыслу военных стратегов Российской империи, решить вопрос недопущения консолидации сопротивления горцев», - сказала она, отметив, что до Кавказской войны невозможно представить чересполосицу, то есть ситуацию, при которой, к примеру, ингуши могли основать своё поселение, "пройдя чеченские поселения".

«К тому же и топонимика Сунженского района свидетельствуют об этом. Там есть селения Галгай Аре ("ингушская долина"), Галгай Юрт ("ингушское село") и другие... Но современные чеченские историки это просто вычеркнули», - посетовала Дзаурова.

Старший научный сотрудник Центра нахских исследований ЧГПУ Сулейман Демелханов отметил, что в Сунженском районе до 1929 года просуществовал Сунженский казачий округ. Казаки были заселены сюда после того, как орстхойцы были выселены в Османскую империю. На тот момент ингушского населения на этих территориях было очень мало. Есть статистические данные советских времен, там был небольшой процент ингушей. Они не составляли большинства, которое могло решить вопрос в пользу присоединения к Ингушетии, если допустить теоретически, что в те времена мог состояться какой-то референдум», – сказал историк.

«Что касается казаков в Сунженском районе, то они пришли на место заселения ингушей. Ингушей оттуда отселяли, поселения ингушские просто сжигали и разоряли. Часть селений передана казакам, в том числе в предгорьях, такие как Галашки, Алкун и другие. Таким же образом были выселены тогда ингуши и с территории нынешнего Пригородного района. Наиболее плодородные и удобные для жизни участки земли были переданы казакам. Все это происходило с середины XIX века, о чём свидетельствуют сотни документов, которые говорят об ингушском населении этих мест: сколько его было, какие селения были и так далее. Часть населения стали мухаджирами, вытеснены в Османскую империю, а часть загнаны в горы... Первые же чеченцы появились (в Сунженском районе) после выселения орстхоевцев в 1890 году в селении Бамут. Нынешние Ассиновская и Серноводская также основаны этническим ингушами», - рассказала Дзаурова.

По её словам, Сунженский район и часть Малгобекского района были переданы в 1928 году Чеченской автономной области, но чеченцы там не жили тогда.

«В том же году была первая попытка полностью передать Владикавказ, который был столицей Ингушетии, Северной Осетии. Но тогда ингуши воспротивились этому. Мощной силой был стоявший во главе Ингушетии революционер Идрис Зязиков, который не позволил это сделать. Поддержал руководство Ингушской АО Серго Орджоникидзе. Однако в ходе репрессий 1930-х годов был устранен Зязиков и вся элита Ингушетии. После этого сначала передали Сунженский и Малгобекский районы Чечне, затем произошло объединение с одновременной передачей Владикавказа Осетии», - сказала учредитель «Дзурдзуков».

По словам чеченского историка Зелимхана Мусаева, "некоторая часть орстхоевцев сегодня идентифицируется как ингуши, но ведь орстхойцы - отдельный чеченский тукхум, и их среди чеченцев в несколько раз больше, чем среди ингушей".

Дзаурова признает, что в Чечне орстхоевцы стали чеченцами, но, вместе с тем, в Ингушетии они - часть ингушей. По ее мнению, число орстхоевцев среди чеченцев не может быть больше, чем в Ингушетии по нескольким причинам.

«Во-первых, в 1860-е годы они были переселены в Османскую империю. Позднее именно ингуши ходатайствовали о возвращении орстхоевцев, и многие из них вернулись на территорию расселения ингушей. В то же время, документы свидетельствуют о том, что чеченцы, поселившиеся на месте селений орстхоевцев-возвращенцев из Османской империи, не пустили их туда. В районе Бамут и по Фортанге не осталось ни одного орстхоевца. Во-вторых, у чеченцев, в отличие от ингушей, наряду с тейпами существуют тукхумы. Если у ингушей тейп - это люди, происходящие из одного «корня», то тукхумы имеют часто территориальное происхождение. Иначе говоря, те чеченцы, что поселились на землях Орстхо, называли себя орстхоевцами не по происхождению из рода орстхо, а потому, что живут на территории Орстхо», - считает Дзаурова.

Она назвала неправильной логику претензий Чечни на земли орстхоевцев.

«Взяв часть орстхоевских земель, в Чечне претендуют на остальную часть поселений, основанных орстхоевцами. Логика их такова, что истоки орстхоевцев - на территории нынешней Чечни, и отсюда, мол, и они могут считаться чеченцами и их земли, соответственно, чеченские. Поэтому и селения в Сунженском и Малгобекском районах чеченские», - отметила Дзаурова.

По мнению заведующего кафедрой истории Чеченского государственного педагогического университета Мовсара Ибрагимова, был период "когда не было практически как такового ингушского народа: все назывались нахами, вайнахами, а еще раньше дзурдзуками, и не было ни чеченцев, ни ингушей".

Кроме того, по её словам, в Чечне хотя «наложить руку» и на наследие других нахских народов.

«Древние источники локализуют расселение таких древних племен, как дзурдзуки или кисты, на территории обитания ингушей. И для того, чтобы «наложить» руку на них, как на предков, в Чечне говорят об их общенахском происхождении», - отметила Дзаурова.

Подписанное 26 сентября 2018 года соглашение о границе между Ингушетией и Чечней не разрешило, а лишь подогрело давний спор о границе двух республик. Руководство Чечни считает, что этой границы после распада Чечено-Ингушской АССР вовсе не существовало, а спорные земли всегда относились к территории Чечни. При этом чеченская сторона апеллирует к границам 1934 года и договору о разграничении территории, подписанному Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

По ее мнению, территориальные претензии Чечни скорее политические, чем исторические.

«Сейчас ингуши в ситуации, схожей с состоянием в 1930-х годы. Оставшиеся без интеллигенции, без подлинных руководителей, не имея своего лобби и ресурсов для продвижения своих интересов. При этом интересы Чечни также вновь совпали с интересами Кремля... В настоящее время как отдельная республика Ингушетия уже невыгодна», - считает Дзаурова.

Несмотря на общий "фундамент", чеченцы и ингуши сформировали свои этнокультурные характеристики

При определении границ необходима этнологическая экспертиза, полный анализ архивных материалов, в том числе картографические данные вплоть до XVI века, а также анализ территориального размежевания и политики царской России с начала присоединения Грузии с 1801 года и начала "экспансии" на территории Кавказа, отметила кандидат исторических наук. научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, преподаватель кафедры социологии и рекламных коммуникаций Московского государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ) Танзила Чабиева.

«Касательно Сунженского округа здесь следует учесть, какие конкретно населенные пункты входили в его состав, границы самого округа, кто населял его не только на момент образования округа, но и в предшествующие периоды. Также необходимо учитывать национальный состав Сунженского округа до момента его формирования и последующие периоды. Согласно статистики, имеющейся в архивных данных, данная территория была полиэтнична», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, для определения этнического состава района нужно поднять статистические списки численного населения, согласно которым после доминирующего численно русскоязычного населения вторым этносом выделен ингушский, и только после этого упоминаются чеченцы.

«О каких 90 процентах проживающих в районе чеченцев идет речь, остается догадываться. В этом отношении необходим прямой источник. Относительно "конституционно закрепленного акта о границах от 1934 года" не совсем понятно, о какой Конституции идет речь. С принятием новой сталинской Конституции 1936 года Чечено-Ингушская автономная область была выведена из состава Северо-Кавказского края и преобразована в Чечено-Ингушскую АССР, а до этого действовала Конституция 1924 года», - пояснила она.

Руслан Мартагов заявил, что ссылки ингушской стороны на исторические сведения несостоятельны. "Есть конституционно закрепленный акт о границах от 1934 года, с которым волей-неволей были согласны все стороны, вот из этого надо исходить".

По словам Чабиевой, орстхоевцы относят себя к различным этническим группам.

«С одной стороны, часть из них себя идентифицирует в качестве ингушей, другая часть - в качестве чеченцев, ну а третья - как самостоятельная этно-единица. Также следует отметить, что большая часть орстхоевцев, проживавших на территории, где в последующем был образован Сунженский район, идентифицирующая себя ингушами, стали мухаджирами и вынуждены были эмигрировать в Османскую империю. Следовательно, численность их таким образом под влиянием общественно-политических и идеологических событий сократилась в данном районе. Однако это не умаляет их численного состава на указанной территории. Эти исторические события также необходимо учитывать в контексте определения численного состава Сунженского района», - отметила она.

По ее словам, чеченцы тоже до момента появления царской России на территории современной Чечни не представляли собой единую этническую группу.

«Преимущественно это были различные формы социальной стратификации - роды, тейпы, тукхумы, в том числе по территориальным признакам. Исключать себя (чеченцев) в контексте такой интерпретации неразумно и нелогично. "Нахами" и "вайнахами" в определении народности себя не именовали в прошлом ни ингуши, ни чеченцы, поскольку это понятие применялось только и исключительно в отношении тех представителей, кто близок был по культурному и языковому признаку. Достаточно перевести данный термин на этнический язык. Самоидентификация была исключительно по кровно-родственной (тейповой) и территориальной принадлежности», - пояснила она.

Что касается принадлежности сел Малгобекского и Сунженского районов, то, как отметила Чабиева, легко определить этнический состав населенных пунктов данных районов, и кем они были основаны, и утверждение, что данные территории были исключительно "чеченскими" не имеет аргументированного обоснования.

Чабиева отметила, что, согласно статистическим данным от 1926 года, численный национальный состав Сунженского казачьего округа выглядел следующим образом: по убывающей статистике первые - казаки, вторые - украинцы, третьи - ингуши и лишь потом, четвертые - чеченцы, а далее - прочие национальности.

«В данном отношении сложно конкретизировать статистику, поскольку тейпы делятся по своим характеристикам, то есть крупные, многочисленные и малочисленные. Как в ингушском обществе, так и в чеченском обществе официальной статистики нет, однако ведутся работы в этом направлении. Можно говорить о доминирующих тейповых образованиях, которые играют ряд ролей в социуме: общественную, политическую, социально-экономическую, этноконфессиональную и другие», - подчеркнула она.

Несмотря на то, что ингуши и чеченцы имеют общий "фундамент" в своей истории, тем не менее каждый из этносов сформировал свои собственные этнокультурные характеристики, свои языковые диалекты и ряд других отличительных черт, указала также Чабиева.

«Как ингуши, так и чеченцы выступают в качестве самостоятельных этносов в настоящее время. И вопрос этногенеза в данном случае должен иметь логически выстроенную основу, подкрепленную не только архивными материалами истории прошлого двух этносов, но и современными формами самоидентификации народов», - резюмировала она.