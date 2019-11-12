Требования совета тейпов Ингушетии встретили отпор жителей Чечни

12 ноября 2019, 04:33

Участники съезда совета ингушских тейпов назвали величайшей несправедливостью изменение границ республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили, что требование отменить соглашение о границе между республиками является бессмысленным и провокационным.

Как информировал "Кавказский узел", власти Назрани отказались предоставить помещение для съезда совета тейпов Ингушетии, который в итоге прошел 9 ноября во дворе частного дома. По словам и.о. председателя совета Мурада Даскиева, участники съезда приняли обращение к федеральным и республиканским властям с требованиями отменить соглашение о границе с Чечней и пересмотреть вопрос о принадлежности Пригородного района Северной Осетии.

26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя республиками, после чего в Ингушетии начались акции протеста. В декабре Конституционный суд России признал соглашение о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции. В марте протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. Согласно подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, из них по меньшей мере 29 по состоянию на 11 ноября находятся в СИЗО. Информацию об этом "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

«Это требование абсолютно неконституционное и бессмысленное. Вопрос решен еще в декабре прошлого года, когда Конституционный суд России признал соглашение о границе законным и объявил о его вступлении в силу. Новые границы уже обозначены и внесены в федеральный ЕГРН [Единый государственный реестр недвижимости]. Тема полностью закрыта, и возвращаться к ней не имеет никакого смысла», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Историк из Чечни Шахман считает, что подобные требования являются проявлением "популизма", "игры на публику". "У нас, чеченцев, гораздо больше оснований быть недовольными этим соглашением, хотя бы потому, что 9 из 11 населенных пунктов, расположенных на спорных территориях Сунженского и Малгобекского района, отошли Ингушетии. Здравомыслящие умы это хорошо знают и понимают, но тем не менее почему-то находятся силы, которые нагнетают ажиотаж вокруг этой темы», - сказал он "Кавказскому узлу".

В Чечне протестных акций по поводу установления границы с Ингушетией не было. Однако опрошенные "Кавказским узлом" жители республики заявляли, что недовольны размежеванием, но призывали согласиться с решением Конституционного суда России. Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Житель Чечни Асланбек связывает обращение совета тейпов Ингушетии с иском Минюста о ликвидации этой организации.

«Совет тейпов в Ингушетии, насколько я знаю, находится на грани закрытия, вот им и понадобилось громкое заявление, чтобы привлечь к себе внимание<...> Граница между нашими республиками уже определена, хочет кто-либо этого или нет, и отменять это федеральный центр уже не будет. Не думаю, что этого не понимают ингушские оппозиционеры и активисты», - сказал он "Кавказскому узлу".

В мае Минюст предписал приостановить деятельность совета тейпов ингушского народа на три месяца. Ведомство сочло экстремистским призыв организации к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района. 8 октября управление Минюста по Ингушетии обратилось в Верховный суд республики с иском о ликвидации совета тейпов, а также потребовал исключить эту организацию из госреестра юрлиц. Месяц спустя, 8 ноября, суд согласился с доводами адвоката совета тейпов и отложил рассмотрение иска. Процесс решено возобновить после того, как вступят в силу решения по другим делам против совета тейпов.

Требование делегатов ингушского съезда совета тейпов является неконструктивным и провокационным, полагает житель Чечни Айнди.

«Я заметил одну особенность, как только споры вокруг темы границ между нашими республиками начинают стихать, тут же находятся те, кто спешит «подбросить дров». Ну сколько можно?<...>Теперь вот этот совет ингушских тейпов решил на этой теме попиариться, хотя их требование и неконструктивное, дестабилизирующее и просто провокационное», - заявил он "Кавказскому узлу".

«Те, кто сегодня раздувает тему границы между нашими республиками, фактически готовят почву под конфликт нашим потомкам. Такие вещи нужно пресекать жестко и на корню, а подстрекателей и провокаторов - привлекать к ответственности», - заявил грозненец Идрис "Кавказскому узлу".

В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией "Кавказский узел" стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской сторон. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. "Кавказский узел" неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах "Кавказского узла" представлены также аргументы орстхойцев, чеченской диаспоры, и аккинцев, проживающих в Дагестане, где остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района. Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Делегаты съезда совета тейпов Ингушетии раскритиковали решения о границах республики

При определении границ нельзя выхватывать какие-то определенные исторические периоды и делать на основании этого выводы, заявил на съезде председатель общественной Комиссии по определению территорий и границ Ингушетии Асхаб Гойгов.

“При определении границ с Чеченской республикой мы должны исходить из реалий до насильственных изменений границ и до выселения отдельных общин в Турцию, до строительства укреплений, казачьих линий и так далее. С этого момента надо разумно, на уровне народной дипломатии эти вопросы решать”, - сказал Гойгов.

Изменение границ республики он назвал "величайшей несправедливостью". "По отношению к ингушскому народу допущена величайшая несправедливость: и в то время, когда Сунженский округ был передан Чеченской автономной области, не учитывая интересы ингушского народа; и когда город Владикавказ был передан Осетинской республике; когда Пригородный район и часть Малгобекского района были оставлены в составе Северной Осетии; и три района Ставропольского края, которые были переданы для расселения чеченцев и ингушей, вернувшихся из депортации – от них Ингушетия не получила ничего", - резюмировал Гойгов.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и во Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Депутат Народного собрания Ингушетии Бейал Евлоев, выступая на съезде, заявил, что закон о референдуме, который стал поводом для митинга 26 марта 2019 года, оказался заранее спланированной провокацией со стороны властей.

«Это был повод для властей раскачать обстановку, вызвать дестабилизацию и арестовать лидеров и активистов протеста», - заявил, в частности, Евлоев.

26 марта тысячи людей вышли в Магасе на разрешенный властями митинг против закона о референдуме. В законопроекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум, заявила оппозиция.

"Ингушетия никогда не согласится с решениями, которые незаконно отторгли наши территории”, - считает адвокат Магомед Беков, слова которого, как и слова Гойгова и Евлоева, приводит издание Fortanga.