Активисты ждут реакции Калиматова на требование о созыве съезда народа Ингушетии

12 ноября 2019, 20:49

Одним из пунктов резолюции съезда Совета ингушских тейпов стал созыв съезда народа Ингушетии, сообщил адвокат Магомед Беков. Протестные акции в Ингушетии стали катализатором развития общества, считают политологи Ирина Стародубровская и Михаил Рощин. Протест в республике принял новую форму, констатировала активистка Изабелла Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", власти Назрани отказались предоставить помещение для съезда Совета тейпов Ингушетии, который в итоге прошел 9 ноября во дворе частного дома. По словам и.о. председателя совета Мурада Даскиева, участники съезда приняли обращение к федеральным и республиканским властям с требованиями отменить соглашение о границе с Чечней и пересмотреть вопрос о принадлежности Пригородного района Северной Осетии. Участники съезда назвали величайшей несправедливостью изменение границ республики.

26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между двумя республиками, после чего в Ингушетии начались акции протеста. В декабре Конституционный суд России признал соглашение о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции. В марте протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. Согласно подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, из них по меньшей мере 29 по состоянию на 11 ноября находятся в СИЗО. Информацию об этом "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Протест сплотил ингушский народ, заявили корреспонденту "Кавказского узла" участники съезда Совета тейпов Ингушетии.

По словам адвоката Магомеда Бекова, в резолюции мероприятия было указано требование о созыве съезда ингушского народа. "В резолюции было указано требование о созыве народного съезда. Если власть прислушается к резолюции, то это может быть толчком для очередного съезда. Он созывается главой", - сказал Магомед Беков. При этом, по его словам, в резолюции не было указано никаких сроков.

Статья 105 Конституции Ингушетии гласит: "Органом народного представительства Республики Ингушетия является Съезд народа Ингушетии, обеспечивающий взаимодействие общества, органов государственной власти и местного самоуправления в целях эффективного управления процессами духовного и социально-экономического развития Республики Ингушетия и в интересах его населения. Полномочия, порядок формирования и деятельности Съезда народа Ингушетии устанавливаются республиканским законом". Согласно статье 6 республиканского закона "О Съезде народа Ингушетии", съезд народа Ингушетии созывается главой республики "по мере необходимости". В статье 7 этого же закона указывается, что к полномочиям Съезда народа Ингушетии относится в том числе "выражение отношения народа Республики Ингушетия к вопросам и проблемам, связанным с ее административной границей".

В целом, как отметил Беков, реакция властей на съезд Совета тейпов была еще до его начала - со стороны советника главы Иссы Костоева. Активист напомнил о выступлении Костоева 8 ноября в эфире национальной телекомпании "Ингушетия". По мнению Бекова, слова Костоева означают, что "власть молчит".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не раз обращался в компетентные органы с просьбой проявить гуманность в отношении арестованных по делу о применении насилия к полицейским во время мартовских акций протеста, сообщил 8 ноября Исса Костоев. Речь идет о том, что арестованы пожилые, больные люди, женщина, пояснил Костоев. "Есть вопрос гуманности. В части гуманности содержанием некоторых из этих людей под стражей, я вас уверяю, глава республики обеспокоен существенно больше, чем каждый из тех, кто сегодня на словах говорит о своей озабоченности в отношении этих людей", - заявил Исса Костоев, слова которого в тот же день привел "Интерфакс". Костоев сообщил, что лично писал официальное письмо с ходатайством о том, что берет поручительство в отношении одного из лидеров протеста. Это обращение зачитывалось, рассматривалось, а также на него был получен ответ, отметил Исса Костоев. "Я со многими людьми разговаривал на эту тему, в том числе и с родственниками некоторых из них. Расследование дела ведется не правоохранительными органами Ингушетии, а Следственным комитетом России, санкции и всевозможные процессуальные действия осуществляются за пределами республики, надзор осуществляет не республиканская прокуратура, а генпрокуратура РФ. Спрашивается - в какой мере нынешний глава региона может прийти и сказать, что вина по этому делу доказана или не доказана в отношении конкретного лица", - сказал Исса Костоев.

На съезд Совета тейпов, который проходил на частной территории за каналом в Назрани, где был старый зерновой ток, прибыли "представители многих тейпов", сообщил Магомед Беков. "Более 650 кандидатов были зарегистрированы", - отметил он, добавив, что мероприятие пришлось проводить на открытом воздухе. "Пусть покажут такой народ, который еще способен на такое - провести съезд под открытым небом", - заявил активист. При этом он отметил, что других "явных препятствий к проведению съезда не было, даже охрану из полиции обеспечили".

Публицист Руслан Албаков-Мяршхи также считает, что ингушский народ "сплотился еще больше в условиях давления, преследования". "Осознали, что только сплоченность и единство нам гарантируют наше будущее. Если мы смогли сплотиться, то мы есть народ", - заявил Руслан Албаков-Мяршхи.

Он уверен, что придет время, когда "в России будет нормальная парламентская демократия", и тогда ингуши смогут "уладить вопросы со всеми соседями, с миром".

Отвечая на вопрос, сколько тейпов приняли участие в съезде, он сказал: "Около 700 представителей тейпов было на съезде, а тейпы никто не считал там. Это представители практически всего народа".

Еще один участник съезда, не пожелавший быть названным, заявил, что "никаких внятных итогов у съезда пока нет". "Собрались люди, которые хотели заявить о проблеме, но будет ли она решаться, не знаю. Пока что говорить что-то преждевременно", - отметил он.

На сайте главы Ингушетии информации о реакции на требования резолюции съезда Совета тейпов республики по данным на 20.48 мск 12 ноября нет.

Эксперты посчитали протестные акции в Ингушетии катализатором развития общества

Из всех северокавказских обществ ингушское является наиболее традиционным: в нем большую роль играют родовые структуры – фамилии и тейпы, люди даже до сих пор компактно живут родственными группами, отмечает руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики им.Е.Т.Гайдара Ирина Стародубровская.

"В Ингушетии в большей мере, чем в других республиках, сохранены поколенческие и гендерные иерархии. Это во многом связано с тем, что на территории республики нет крупных городов. Даже в Назрани сохраняется расселение по родственному принципу", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Стародубровская.

В то же время, по ее словам, ингушское общество в последние годы меняется. "Для Ингушетии, как и для других республик Северного Кавказа, характерен религиозный раскол, который, как и везде, выступает инструментом эмансипации молодежи. Девочки в Ингушетии получают высшее образование, что также не может не влиять на их положение в семье и обществе. Как показало движение против установления новых границ между Чечней и Ингушетий, здесь огромную роль играют общественные организации. И они строятся не по традиционным принципам, авторитет в них во многих случаях не связан с позицией в родовых и поколенческих иерархиях", - рассказала Ирина Стародубровская.

Последние протестные события послужили катализатором изменений, вывели их на поверхность, продолжила эксперт. Хотя протест по форме был традиционен, по сути он отходил от принятых в традиционном обществе канонов, считает она.

"Активную роль играла молодежь, женщины, гражданские движения. Удалось преодолеть традиционные расколы между разными родовыми и религиозными группами и совместно выступить в защиту общей идеи. Ингушское общество, как и общество в других северокавказских республиках, переживает серьезную трансформацию, хотя по ее темпам отстаёт, например, от Дагестана. После разгрома протестного движения и ареста многих его лидеров не только родственники, но и общественные организации продолжают оказывать им помощь и поддержку. Подобная стойкость производит сильное впечатление", - подчеркнула Ирина Стародубровская.

Безоговорочное подчинение младших старшим, которое является одной из основ традиционного общества, в Ингушетии носит "практически универсальный характер". Однако в последние годы в связи, в частности, с глобализацией и появлением соцсетей в республике наблюдается "ослабление поколенческих иерархий", молодежь постепенно получает право голоса, говорится в опубликованном 28 марта докладе "Граница времен. Как протесты меняют ингушское общество", авторами которого выступили Ирина Стародубровская и глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Казенин.

Протесты против договора о чечено-ингушской границе стали причиной активизации ингушских общественных организаций, впоследствии именно их деятельность привела к политическому кризису в республике и отставке Евкурова, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. В тот же день исполняющим обязанности главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов. Новому главе региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Махмуд-Али Калиматов получил пост главы Ингушетии на постоянной основе 8 сентября после выборов, которые прошли в парламенте республики.

"В тот момент Евкурову было разумно пойти населению навстречу. Но он решил, что знает лучше и прогадал. То был момент, когда общественность поднялась. Стоит признать, что ингушский народ – не такой уж крупный; после мартовского митинга многих лидеров задержали, некоторые разбежались, уехали за границу. Сегодня ситуация вязкая. Также стоит отметить активность ингушских женщин, которые протестуют и высказываются без стеснения в соцсетях", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Приведут ли изменения в ингушском обществе к радикальным переменам и росту качества жизни, зависит от нового главы республики, который "пока действует непонятно", указал Рощин.

"Ясно, что ситуация изменилась, настроение людей в плане самоидентификации окрепло. Ранее ингуши говорили, что все мы друзья, а оказалось, что даже с чеченцами, вайнахами, интересы не разделяют. Идет процесс размежевания. И насколько ингушские общественные организации могут действовать самостоятельно и эффективно, большой вопрос. Настроение населения более-менее понятно – люди недовольны, как с ними поступили в связи с договором о границе", - считает Михаил Рощин.

По его словам, участие в съезде 700 человек говорит о серьезном развитии ингушского общества, так как эти люди представляют интересы десятков тысяч жителей республики.

"Народ не такой большой. Так что 700 участников – это приличная цифра", - заключил Михаил Рощин.

Протест в Ингушетии принял новую форму

Прошедший съезд продемонстрировал, что "протест жив", но "перешел в другую форму": если раньше это была форма активного протеста и митингов, то сейчас это методичная и последовательная работа, считает ингушская журналистка, главный редактор ингушского издания "Фортанга", активистка Изабелла Евлоева.

"Работает Ингушский комитет национального единства, работают адвокаты, депутаты, представители общественности и комиссия по определению границ. Насколько это эффективно, покажет время. В любой момент ситуация может поменяться не только на местах, но и в целом по стране. Вот тогда и пригодится база, наработанная сейчас. Ингушский народ полон решимости в отстаивании своих прав", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Изабелла Евлоева.

На съезде выступали "представители всех тейпов Ингушетии, а значит - всего ингушского народа", сказала журналистка.

По наблюдениям Евлоевой, люди в Ингушетии проявляют солидарность с участниками протестов и большую обеспокоенность происходящим. "Я вижу в комментариях к новостям готовность значительного количества людей выйти на митинг, но оставшиеся лидеры протеста не видят в этом необходимости сейчас, на этом этапе, но это не значит, что призыв выйти на митинг не прозвучит снова", - подчеркнула Изабелла Евлоева. По ее словам, ИКНЕ и Совет тейпов не видят необходимости выводить людей на улицу сейчас, дабы не подвергать их опасности.

В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией "Кавказский узел" стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской стороны. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. "Кавказский узел" неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах "Кавказского узла" представлены также аргументы орстхойцев, чеченской диаспоры, и аккинцев, проживающих в Дагестане, где остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района. Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили, что требование отменить соглашение о границе между республиками является бессмысленным и провокационным.