Историки исключили изменение границ Чечни и Ингушетии после видеообращения орстхоевца

29 ноября 2019, 05:27

Заявление представителя орстхоевцев о том, что спорные территории на границе с Ингушетией принадлежат Чечне, является отражением позиции конкретного человека, полагает ингушский историк Танзила Дзаурова. Говорить о том, что имеется консолидированное мнение всех орстхоевцев Чечни, отличное от общенационального чеченского, невозможно, считает чеченский историк Явус Ахмадов. Подобные ролики не приведут к изменениям границ, уверен кавказовед Алексей Малашенко.

Как информировал "Кавказский узел", участники съезда Совета ингушских тейпов, который прошел в Назрани 9 ноября, назвали "величайшей несправедливостью" изменение границ республики. Они, в частности, потребовали от федеральных и республиканских властей отменить соглашение о границе с Чечней. 20 ноября в Instagram-пабликах была опубликована видеозапись с заявлением представителя тейпа орстхоевцев о том, что спорные территории на границе с Ингушетией принадлежат Чечне. Это заявление спровоцировало негативную реакцию ингушских пользователей соцсети.

Подписанное 26 сентября 2018 года Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней не разрешило, а лишь подогрело давний спор о границе двух республик. Руководство Чечни считает, что этой границы после распада Чечено-Ингушской АССР вовсе не существовало, а спорные земли всегда относились к территории Чечни. При этом чеченская сторона апеллирует к границам 1934 года и договору о разграничении территории, подписанному Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Орстхоевский вопрос" как средство поглощения Ингушетии

Видеоролик с заявлением пожилого ортсхоевца о принадлежности Чечне орстхоевских земель "абсолютно не отражал точку зрения большинства ортсхоевцев", заявила член "Ингушского историко-географическое общества "Дзурдзуки", историк Танзила Дзаурова корреспонденту "Кавказского узла".

"В конце 2018 - начале 2019 года были написаны либо сделаны в виде видеороликов на YouTube десятки обращений орстхоевцев, живущих в Ингушетии - и индивидуальных и от целых семей и тейпов (к примеру, такие обращения составили Мержоевы, Дарубековы). Эти люди считали себя ингушами и просили оставить их земли в составе Республики Ингушетия. Поэтому такое одиночное обращение не может быть использовано в качестве аргумента при претензиях на ингушские земли", - считает она.

Орстхоевцы относят себя к различным этническим группам, рассказала ранее "Кавказскому узлу" научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Танзила Чабиева. "Часть из них себя идентифицирует в качестве ингушей, другая часть - в качестве чеченцев, ну а третья - как самостоятельная этно-единица", - пояснила историк.

Орстхоевцы в прошлом были одним из "обществ", живших по ущельям вдоль реки Фортанга, отметила историк. "Единственным отличием было то, что орстхоевцы чуть раньше, чем остальные ингуши, приняли ислам. И в эти несколько десятилетий они действительно слегка отличались от ингушей по религии", - пояснила она.

По ее словам, в дальнейшем в период махаджирства (массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну) по окончании Кавказской войны большинство орстхоевцев выселились в Османскую империю.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, отмечается в справке "Кавказского узла" о Кавказской войне. В 2014 году отмечалась 150-я годовщина окончания Кавказской войны. Материалы об этом опубликованы "Кавказским узлом" на архивной тематической странице "Кавказская война: 150 лет".

В настоящее время, отметила Дзаурова, потомки орстхоевцев, принявших участие в этногенезе чеченского и ингушского народа, ни по языку, ни по культуре не отличаются от окружающего их населения и связаны и с тем, и с другим этносом многочисленными браками.

Из тейпов орстхоевского происхождения, живущих в основном в Ингушетии, Дзаурова назвала Белхарой, Булгучой, Фергнекъе, Ялхорой, а такие тейпы орстхоевского происхождения, как Цечой, Мержой, Галаи живут и в Чечне, и в Ингушетии.

Использование этнонима орстхоевцев как знамени в настоящее время преследует цель лишь присоединить большую часть Ингушетии к Чечне как "орстхоевские земли", полагает историк.

"Сейчас в состав Чечни вошли все исторические земли орстхоевцев, и это стало стимулировать разговоры о том, что орстхоевцы - это чеченцы. Но им нужны не орстхоевцы, а их земли. Но если удовлетворить эти претензии, то с теми клочками территории, которые у нас останутся, Ингушетия скоро будет признана несостоявшейся республикой, и они также будут присоединены к Чечне... Все это началось еще с 2011 года, и с тех пор представители Чечни активно работают с "орстхоевской молодежью", чтобы создать у них иную идентичность", - считает Дзаурова.

Потомки орстхойцев расселены по Ингушетии, Чечне и Дагестану

Заявление представителя орстхоевцев является позицией отдельного человека, уверенного в своей правоте. Но и говорить о том, что имеется консолидированное мнение всех орстхоевцев Чечни, отличное от общенационального чеченского, невозможно, так как процессы национальной консолидации в Чечне давно закончились, полагает доктор исторических наук, профессор, член Академии наук Чеченской Республики Явус Ахмадов.

Он добавил, что у чеченской стороны "имеются базовые материалы и публикации вплоть до монографических". По словам Ахмадова, предками орстхоевцев были представители нахско-чеченского галанчожского общества (объединение нескольких аулов с общим собранием старейшин, святыми местами, своеобразная полития) орстхо/арштхой, располагавшегося в нижней части гор западной части Чечни в бассейне рек Арштинка и Футон, именуемых порой "Карабулак".

"В XVIII веке представители указанного общества начинают выход к северу на плоскость. Но в то время здесь от Аксай-Акташа вплоть до Владикавказской (Кабардинской) равнины доминировали чеченцы-мусульмане. Причем сплошное принятие ислама идет в чеченских землях минимум с XVI века, распространяется он с востока от областей Ичкерия и Аух на запад к Ассе. В качестве самоназвания представители различных обществ, принявших ислам, используют древний этноним "нахчо" (позже на русском языке нахчойцев стали называть "чеченцами"). Таким образом, распространение монотеистической религии тесно коррелировалось с образованием крупнейшего на Северном Кавказе народа-нации", - рассказал "Кавказскому узлу" Ахмадов.

По его словам, распространение ислама в чеченских горах доходит и до нижнегорного общества орстхоевцев к началу XVIII века, а в 1762 году несколько сот семейств здесь принимают обязательство принять ислам и выселяются на границу гор и Чеченской равнины (долина бассейна Сунжи).

"Постепенно за ними перебираются и выходцы из других галанчожских обществ между верхним течением Ассы, Фортанги и Гехи, и сама эта плоскостная группа получает также название "карабулаки", не отличаясь, естественно, от чеченцев ни по языку, ни по культуре. Единственное, что их отличало в том же XVIII веке, заключалось в сохранении среди карабулаков черт язычества. Заметим, что у ингушей, которые также в это время пытались выйти на плоскость (Владикавказская равнина), исламизация завершается еще позднее - во второй половине XIX века", - отметил чеченский историк.

По словам Ахмадова, коренное изменение этнополитической ситуации в регионе было связано с Кавказской войной, когда ингуши выступили на стороне Российской империи, в то время как чеченцы-карабулаки воевали на стороне имамата.

"После окончания Кавказской войны в 1860-х годах начинается махаджирство - выселение в Османскую империю... В 1865 году вместе с 3,5 тысячи семей чеченцев с западной части Чечни снялось 1,5 тысячи дворов жителей карабулакского общества и даже несколько сотен назрановских ингушей-мусульман (в общей сложности до 25 тысяч человек из 150 тысяч населения Чечни на тот момент). Однако уже через год мухаджиры в силу тяжелейших условий запросились обратно, но наместник Кавказа, великий князь Михаил Николаевич заявил: ингушей вернуть всех желающих, чеченцев - по выбору, карабулаков - ни одного. Все же до 500 семей вернулись, но "записавшись" ингушами. Их поселили на землях так называемой Малой Кабарды – близ Пседаха", - рассказал он.

"Освобожденные" от чеченцев гористые земли по Ассе, начиная с 1870-х годов, стали заселяться горцами, главным образом, из лежащего южнее за хребтом ингушского общества Цора/Цхора. "Ингуши, переселившиеся сюда, платили аренду казакам и имели ограниченные права "временнопроживающих". Легализовались они только в 1911 году, став "участком" Назрановского округа. В советское время этот район получил название Галашкинского", - отметил Ахмадов.

Говоря о современной ситуации, он подчеркнул, что орстхоевцы/карабулаки из Галашкинского района расселены по Чечне и Ингушетии, есть целый ряд тейпов (Белхарой, Галай, Мержой и Цечой), представители которых живут и в Чечне, и в Ингушетии. Но в то же время, по его словам, основная масса галанчожских и карабулакских кланов западной части Чечни, как жила, так и продолжает жить в Чечне и даже в части Северного Дагестана. По оценкам историка, общее количество потомков орстхойцев в Ингушетии составляет 15-20 тысяч человек, в Чечне и Дагестане - 150-170 тысяч человек.

Заявление орстхоевца и реакция на него в Ингушетии не приведет к изменению границ

Комментарий орстхоевца и вызванное им негодование в Ингушетии не приведут к каким-либо кардинальным изменениям по вопросу границы, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Это уже тысячу раз обсуждалось и ни к чему не привело. Не приведет и на этот раз. В Москве уже перестали обращать на это внимание, но без четкого разрешения "сверху" ни одна граница не может быть изменена. Тем более что никаких пограничных столбов никуда передвигать не будут - мы же все живем в одном государстве", - сказал он "Кавказскому узлу".

В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией "Кавказский узел" стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской стороны. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. "Кавказский узел" неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах "Кавказского узла" представлены также аргументы орстхоевцев, чеченской диаспоры и аккинцев, проживающих в Дагестане, где остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района.

На "Кавказском узле" содержится полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами дан в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказский узел" обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".