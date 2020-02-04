Избиение должника стало вызовом традициям Кавказа

04 февраля 2020, 17:49

Кавказские обычаи не предусматривают избиение родственника за невозврат долга, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты после публикации видео, на котором должника из Ингушетии бьют палками. Ингушетия лидирует среди регионов России по числу неплательщиков кредитов, озвучила сегодня свои данные ассоциация коллекторских агентств.

Как писал "Кавказский узел", пользователи чеченских пабликов Instagram сочли неэтичной публикацию видеозаписи, на которой представители орстхоевского тейпа Цечой бьют палкой родственника, не вернувшего кредиторам долг. При этом само избиение пользователи соцсети посчитали приемлемым. Публикация видео может спровоцировать родственников и других должников на самоуправство, предположили жители Чечни.

На кадрах опубликованного видео показан лежащий на земле вниз лицом мужчина. "Это сын моего дяди по отцу... Он брал в долг у людей и не возвращал долги... Поэтому мы его немного накажем, и потом он вернет", - говорит мужчина за кадром, после чего лежащему наносят около двух десятков ударов палкой по бедрам. Избиваемый мужчина кричит и заверяет, что вернет долги. Согласно аннотации к видео, инцидент произошел в Ингушетии.

Традиции народов Кавказа не предусматривают избиение родственниками за невозврат долга, сказал корреспонденту "Кавказского узла" этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. "Обычно за такой невозврат полагалось устное порицание. Если человек злостно не отдавал долги, то тогда в отношении него применялся «невозврат салама»: с ним не здоровались и не отвечали на его приветствие. Это было серьезным наказанием, поскольку вокруг такого человека буквально образовывалась «пустота». В самом крайнем случае у должника по решению сельского схода могли изъять скот", - сказал кавказовед.

Шариат также не предполагает избиение палками за невозврат долга, указал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Согласно шариату, есть определенный список преступлений и проступков, за которые полагается бить палками, но невозврат долга в это список не входит. Видимо, это какая-то местная самодеятельность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне многие "безрассудно набирают долги и делают заложниками этих долгов" как близких, так и дальних родственников, рассказал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Родственникам должника приходится подключаться и "выплачивать эти долги, чтобы не уронить честь своего рода", пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Риск опозорить родственников не удерживает жителей Северного Кавказа от нарушения сроков выплат по кредитам. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, Ингушетия лидирует среди регионов России по числу неплательщиков кредитов. Среди всех кредитов, взятых жителями республики, доля просроченных составляет 13%. На втором месте в рейтинге - Карачаево-Черкесия (9%), на третьем - Северная Осетия (7%). На четвертом месте в списке Бурятия (6,5%), а на пятом (6%) - сразу пять регионов: Адыгея, Чечня, Дагестан, Калининградская область и Кабардино-Балкария. При этом средний по России показатель просроченных выплат по кредитам составляет 4-4,2%, сообщает сегодня РИА "Новости".

Для возбуждения дела избитый должен обратиться в полицию

Уголовное преследование участников избиения возможно только в том случае, если потерпевший обратится с заявлением в правоохранительные органы либо если его здоровью будет нанесен заметный ущерб, прокомментировал публикацию видеозаписи московский юрист на условиях анонимности.

"Без заявления от потерпевшего дело обычно не открывают. Исключение - если он окажется в больнице. Там врачи по закону должны сообщать в правоохранительные органы о таком пострадавшем", - сказал он.

Сотрудники полиции не обязаны отслеживать публикации видеозаписей в соцсетях и принимать меры, если на видео не видно прямой угрозы жизни и здоровью человека или пропаганды агрессии, подчеркнул юрист. Он также скептически оценил перспективы уголовного дела по заявлению пострадавшего. "Как известно, побои у нас декриминализовали, поэтому, если там не был нанесен вред здоровью, максимум, на что он может рассчитывать - это дело об административном правонарушении", - сказал юрист.

Федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами.

Адвокат коллегии "На Малой Дмитровке" Евгений Черноусов, однако, полагает, что дело может быть возбуждено и при отсутствии заявления. Он указал на то, что сотрудники правоохранительных органов должны просматривать видеозаписи в интернете и отслеживать преступления. "В любом случае, должна быть проведена проверка по обнаруженному видеоматериалу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы МВД Ингушетии отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла", проводится ли проверка после публикации видео с избиением.